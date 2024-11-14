Логопед для взрослых: когда нам нужна помощь специалиста?

Кто такой логопед?

– Анна, объясните, чем занимается логопед и зачем он человеку?

– Логопед – это специалист, который помогает людям развивать речь и учит их выражать мысли и чувства, чтобы их понимало окружение в любом возрасте. Ситуации бывают разными, иногда ребенок может не заговорить, а взрослый – навсегда потерять речи. Поэтому моя цель – помочь людям жить полноценной жизнью с положительными эмоциями.

– Многие знают о своих речевых дефектах, но стесняются от них избавляться?

– Конечно. Люди боятся и стесняются, особенно взрослые. Это усиливается давлением общества: «Зачем это тебе? Тебе уже столько лет» или «Говорил так всю жизнь, а теперь хочешь идеально?». Главное – иметь мотивацию и терпение. Ко мне обратилась женщина с просьбой помочь произносить звук «р», потому что она картавила. Все шло хорошо, но работа требует времени. Она не выдержала и решила найти более легкий путь и подрезала уздечку языка. Такое редко дает стойкий результат. Другой случай: девушка 16 лет сама захотела улучшить речь. Уже на третьем занятии мы добились отличных результатов.

– От чего возникают проблемы речи у взрослых?

– Проблемы речи условно делятся на врожденные и приобретенные.

Врожденные проблемы возникают во время беременности, родов или в первые годы жизни. Примером могут служить картавость или заикание. Но все индивидуально! К примеру, я родилась на седьмом месяце, перенесла четыре наркоза до года, но начала говорить очень рано.

Приобретенные нарушения появляются из-за стресса, психологических травм или неврологических проблем. Заикание может быть не только следствием испуга или стресса, но и иметь связь с нарушениями в головном мозге, которые раньше не были заметны. Также дислалия — нарушение произношения отдельных звуков, часто картавость, проблемы с шипящими («ш», «ж», «ч») и свистящими («с», «з», «ц») звуками. Это может быть вызвано как анатомическими особенностями, так и психологическими барьерами. Стресс, в частности связанный с войной, значительно усилил проявления приобретенных нарушений.

Обратите внимание!

Логопед может помочь с упражнениями на дыхание и снижением стресса. Однако если проблема имеет неврологические или психологические корни, следует обратиться еще и к соответствующему специалисту.

Советы логопеда: работаем над чистотой речи

– Как работать над проблемными звуками?

– Если есть заметные трудности с произношением звуков или нарушение темпа речи, желательно обратиться к логопеду. Но при отсутствии такой возможности я рекомендую делать следующее:

Определите проблемные звуки. Например, «р», «л», «с» или любой другой. Это можно заметить во время разговора или прослушивая голосовые сообщения. Или продекламируйте стихотворение наизусть. Декламирование заставит сосредоточиться на правильном произношении слов, интонациях и передаче эмоций, что поможет выявить проблемные звуки. Сделайте упражнения для артикуляции. Выполняйте упражнения, способствующие укреплению губ, языка и челюсти «улыбка-слоник»: растяните губы в широкой улыбке, чтобы обнажить зубы, после этого плавно округлите губы, вытянув их вперед (как при произношении звука «о» или «в»). Это улучшает контроль над губами для правильного формирования звуков и помогает легче переходить от одного звука к другому во время речи. Двигайте языком в разные стороны. Движение вправо и влево тренирует боковые мышцы языка, позволяет легче формировать звуки. «л», «р», «с», «ш». Подъем языка вверх развивает его верхние мышцы, что важно для звуков «д», «т», «л». Опускание языка вниз к подбородку тренирует нижние мышцы языка и позволяет отработать звуки «а», «о».

– Как улучшить произношение и интонацию?

– Если проблем с произношением звуков нет, а цель – улучшить дикцию, задача значительно упрощается. Не пренебрегайте скороговорками. Сочетайте их или стихи с нейроупражнениями (например, «слово — движение»), чтобы развивать мышечную память и тренировать мозг работать быстрее: определите расстояние, например, от окна до двери; на каждое слово или строку делайте шаг, чтобы хватило слов, дыхания и расстояния для стихотворения.

Правильное дыхание. Хороший и уверенный голос начинается с правильного дыхания. Вдыхайте через нос, надувая живот (грудь и плечи остаются неподвижными). Выдыхайте через рот, чтобы живот постепенно сдувался.

Упражнения для голоса. Отличные упражнения для тренировки голоса предлагает Шерил Портер. На YouTube можно найти бесплатные видео – от простых до сложных упражнений.

Как хорошо разговаривать на украинском

– Почему мы заикаемся, когда переходим на украинский язык?

– Даже тем, кто хорошо владеет обоими языками, иногда бывает сложно мгновенно переключаться. Мозг и когнитивные функции работают хорошо, но человек может не сразу находить нужные слова, заикаться и т.д. Это естественно. Также при переходе с русского на украинский могут возникать особенности в произношении. Например, звук «р» в русском языке более мягкий, тогда как в украинском он более четкий и твердый. Решить эту проблему просто, но нужно время:

Читайте книги, смотрите фильмы, слушайте подкасты на украинском, чтобы привыкнуть к звучанию и структуре языка.

Декламируйте стихи, начните с простых произведений и постепенно переходите к более сложным, чтобы привыкнуть к мелодике украинского языка.

Найдите человека, с которым можно говорить без страха ошибок. Это поможет быстрее адаптироваться.

Сделайте самопрезентацию или «Письмо в будущее», чтобы отслеживать свой прогресс и повысить уверенность.

Когда речь страдает после болезни

– Нервничаю и не могу выговорить слово: что делать?

– Когда человек не может произнести определенное слово или букву, например «идентификация», это может быть действительно сложно. Я понимаю эту проблему, поскольку сама встречалась с трудностями. Вот что я обычно рекомендую для работы с проблемным словом: разбиваем слово на слоги: и-ден-ти-фи-ка-ци-я и произносим слово медленно; затем совмещаем слоги: иден-тифика-ция и, наконец, произносим слово целиком. Нужно повторять это несколько раз, каждый раз быстрее, когда возникает проблема.

– Как логопед помогает людям после инсульта?

– В условиях войны и постоянного стресса риск возникновения инсульта растет. Инсульт часто приводит к нарушениям речи и здесь необходима комплексная поддержка. Чем раньше начнется речевая реабилитация, тем больше шансов на успех. Хотя я лично встречала случаи, когда этим пренебрегают, особенно если человек — старшего возраста. Поддержка близких также очень важна:

разговаривайте с человеком, мотивируя его к попыткам говорить;

используйте альтернативные средства коммуникации, например, карты с простыми иллюстрациями;

работайте над дыханием;

упражнения для губ, языка и челюсти восстанавливают контроль над речью;

повторяйте простые слоги и слова («ба-ба», «ла-ла»), постепенно переходя к фразам.

В любом случае обращайтесь к квалифицированному специалисту, который будет сотрудничать с вашим личным врачом.