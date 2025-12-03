Ключевые моменты:

Верховная Рада приняла бюджет-2026: 257 голосов за.

Дефицит бюджета 2,4 трлн грн (18,5% ВВП).

Увеличат зарплату учителям.

Минимальную заработную плату повысят на 647 гривен.

«За» проголосовало 257 депутатов

Верховная Рада приняла государственный бюджет Украины на 2026 год, предусматривающий доходы в 2,92 трлн грн. Расходы составляют сумму в размере 4,78 трлн. грн. с ожидаемым дефицитом примерно 2,4 трлн. грн., что составляет 18,5% ВВП.

Всего за бюджет на 2026 год проголосовало 257 депутатов, из которых большинство представляли фракцию «Слуга народа» (193 голоса).

Основными приоритетами бюджета является поддержка секторов безопасности и обороны. На эту сферу было выделено примерно 2,8 трлн грн.

Следует отметить, что в бюджете предусмотрено повышение зарплат учителям: на 30% с 1 января и еще на 20% с 1 сентября 2026 года.

Кроме этого, произойдет рост минимальной заработной платы – до 8 647 грн. То есть всего на 647 гривен, при этом почасовая оплата будет составлять 52 гривны.

Прожиточный минимум также вырастет: общий до 3209 грн, для трудоспособных – до 3328 грн, для нетрудоспособных – до 2595 грн. Для детей от 0 до 6 лет прожиточный минимум будет составлять 2817 грн, для детей от 6 до 18 лет – 3512 грн.

