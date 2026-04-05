Ключевые моменты:

Православные отмечают Вербное воскресенье – праздник перед Пасхой, связанный с входом Христа в Иерусалим.

В храмах освящают вербу, которую хранят дома как оберег и символ обновления.

Существует ряд примет: погода в этот день указывает на будущий урожай и лето.

Католики сегодня празднуют Пасху – главный христианский праздник.

Вербное воскресенье: история и символы

Официальное церковное название праздника – Вход Господень в Иерусалим. Согласно Евангелию, именно в этот день Иисус въехал в город на осле, а люди встречали его как царя и мессию, устилая дорогу пальмовыми ветвями. В наших широтах пальмы не растут, поэтому их заменили вербой – первым растением, которое оживает после зимы и символизирует начало новой жизни.

Обычаи и традиции

Главная традиция дня – освящение в храмах веточек вербы, которые считаются символом жизни и обновления. Освященную вербу принято хранить дома возле икон в течение всего года, веря, что она оберегает жилье от невзгод и болезней. Существует и старый добрый обычай: легонько бить друг друга веточками, приговаривая: «Не я бью – верба бьет!», желая таким образом здоровья и сил.

Считается, что в этот день нельзя ссориться, заниматься тяжелым физическим трудом и отказывать в помощи.

С Вербным воскресеньем связано и множество народных примет:

теплая и ясная погода обещает хороший урожай, а ветер – к переменчивому лету;

заморозки на Вербное воскресенье считаются добрым знаком – значит, хорошо уродятся яровые культуры.

Пасха у католиков

Сегодня католики Одессы и всего мира отмечают Светлое Воскресение Христово. В этот день завершается Великий пост, а на праздничных столах появляются традиционные куличи, крашеные яйца и шоколадные зайцы. Несмотря на разницу в календарях, этот день объединяет горожан в надежде на мир и добрые перемены.

Напоминаем, что у православных верующих завтра начинается Страстная седмица – самая строгая неделя поста перед Пасхой, которую в этом году отпразднуют 12 апреля.

Читайте также: Дерибасовская превратится в праздничную сцену Пасхи: как готовят улицу (фото).