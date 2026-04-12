Обращение к украинцам

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам в канун Пасхи, обратившись к словам, высеченным над Софийским собором в Киеве: «Бог среди города, и он не пошатнется». Он подчеркнул, что именно эта непреклонность Украины, ее столицы, людей и веры ощущается уже более полутора тысяч дней войны.

Зеленский отметил, что война идет не только на поле боя, но и в битве эмоций, характеров и духа — между правдой и ложью, верой и отчаянием, надеждой и отчаянием. Он подчеркнул, что именно Пасха помогает не опускать рук, а находить свет в родных, семьях, объятиях и словах поддержки: «Не бойся», «я рядом», «Береги себя», «Все будет хорошо».

Добавим, что глава государства сравнил Украину с большой семьей, которая вместе преодолела самую тяжелую в истории зиму, которая проиграла людям, и дождалась своей весны. Он напомнил, что это пятая Пасха во время войны, но украинцы сохраняют традиции: готовят корзины, разрисовывают писанки, пекут паски и украшают дома. Поскольку это праздник о жизни, семье и детском смехе между испытаниями.

Зеленский добавил, что общая цель — дождаться первой мирной Пасхи, когда пасхальные колокола не будут маскироваться под сирены, а все смогут снова собраться за одним столом. Он поблагодарил защитников, которые ежедневно творят чудеса своим мужеством и самоотверженностью, и в конце пообещал, что надежда, вера в Украину и вера в победу мира сохраняют живую страну.

Президент искренне поздравил семьи, детей, города и села, которые «заслужили мирную жизнь», и пожелал, чтобы надежда и тепло в этот день объединили всех украинцев. Он закончил словами: «С Пасхой вас, дорогие украинцы и украинки! Христос воскрес! Воистину воскрес!».

