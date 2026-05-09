Ключевые моменты:

На Биржевой площади Одессы подняли флаг Европейского Союза рядом с украинским.

В церемонии участвовали представители власти, дипломаты, военные и жители города.

Празднование продолжилось выставкой и художественным проектом о европейской идентичности Украины.

Поднятие флага ЕС в Одессе и символ европейской поддержки

9 мая на Биржевой площади Одессы состоялась торжественная церемония поднятия флага Европейского Союза рядом с государственным флагом Украины.

В мероприятии приняли участие руководство города и области, представители дипломатического корпуса, военнослужащие, ветераны и жители Одессы. Атмосфера события была официальной и символической, подчеркивающей международную поддержку Украины.

По словам и.о. Одесского городского головы Игоря Коваля, Одесса исторически связана с Европой и сегодня эти связи приобретают новое значение:

«Одесса с момента своего основания была городом, открытым в Европу. Сегодня эти исторические связи приобретают новое содержание — мы особенно чувствуем поддержку европейских партнеров и ценность единства», — отметил он.

Выставка и арт-проект о европейской идентичности Украины

После церемонии поднятия флага в Одессе открыли выставку «Украина – часть европейской семьи». Она посвящена культурным и историческим связям Украины с Европой.

Также в холле здания Одесский городской совет участники мероприятия присоединились к созданию общего художественного полотна. Проект символизирует европейскую идентичность Одессы и стремление Украины к интеграции с Европой.

Тем временем Служба безопасности Украины предотвратила резонансный теракт в Одессе. Завербованный российскими спецслужбами киллер планировал до 9 мая убить высокопоставленного офицера Военно-Морских Сил ВСУ.