История праздника

Согласно Евангелию, в этот день Иисус Христос выехал верхом на осле из Вифании, где, как гласят предания, совершил величайшее чудо – воскресил из мертвых своего друга Лазаря. Это произошло накануне, поэтому сам день получил название Лазарева суббота. После Христос отправился на осле в город Иерусалим, где его встречали как царя, и в знак уважения перед Мессией выстелили дорогу пальмовыми ветвями кидали одежду под ноги и радостно восклицали «Осанна!». Люди надеялись, что Иисус освободит их от рабства Римской империи, но они тогда не понимали, что Христос может даровать им не земное, а небесное спасение.

В православной традиции пальмовые ветви были заменены ветками вербы – одного из первых растений, распускающихся весной. Отсюда и название праздника. А вот на Западе это воскресенье называется Пальмовое.

У праздника нет фиксированной даты, так как она зависит от Пасхи и поэтому ежегодно выпадает на разные дни, но всегда на шестое, последнее воскресенье Великого поста.

В 2025 году Вербное воскресенье выпадает на 13 апреля. Эта дата одинакова как для старого, так и для нового церковного календаря.

Традиции и обычаи

Освящение вербы – главная традиция праздника. Люди приносят в церковь веточки вербы, которые символизируют Воскресение Господне – победу жизни над смертью, где их освящают на литургии. Кстати, святить вербу начинают накануне, в Лазареву субботу.

Освященную вербу принято хранить дома в течение года. Выбрасывать освященную вербу нельзя, а ту, которая осталась с прошлого года, священники советуют сжечь.

По народному обычаю, в этот день дети и взрослые слегка хлещут друг друга освященными вербными ветками, приговаривая:

«Бить – не бить, а здоровье давать»;

«Не я б’ю – верба б’є, за тиждень – Великдень!»;

Будь большой, как верба, и здоров, как вода, и богат, как земля!».

Считается, что таким образом благословляют человека на здоровье и защищают от плохого.

Освященную вербу также используют в народной медицине – верят, что она защищает дом от зла, болезней и сглаза.

Что можно и что нельзя делать в Вербное воскресенье

Поскольку это один из больших церковных праздников, то все мирские дела советуют отложить на потом. В этот день также не следует:

ссориться, сквернословить, вступать в конфликты;

злиться, думать плохо о других, мстить или таить обиды;

излишне веселиться или чревоугодничать.

Можно ли работать в Вербное воскресенье? В церкви прямого запрета на работу нет, но считается, что лучше все-таки отложить уборку, работу в огороде и другие домашние дела на другой день, а в сам праздник уделить внимание духовному очищению.

Тем, кто соблюдает пост, в этот праздник позволено небольшое послабление – можно есть рыбу и блюда из нее.

Народные приметы на Вербное воскресенье

Если в этот день тепло и солнечно – лето будет жарким и урожайным.

Дождь на Вербное воскресенье – к грибному сезону.

Чем пушистее верба – тем плодороднее год.

Вербное воскресенье – это день, когда природа и душа пробуждаются к жизни. Это не только начало Страстной недели, но и возможность задуматься о внутренней гармонии, свете и любви. Пусть освященная верба принесёт в ваш дом здоровье, мир и тепло!