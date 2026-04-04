Ключевые моменты:

  • На Дерибасовской устанавливают декорации и готовят локации для большой Пасхальной реконструкции.
  • В событии примут участие более 300 реконструкторов, которые воссоздадут античность и библейские события.
  • Главное действо начнется 5 апреля: улица станет Виа Долороса под открытым небом.

Подготовка продолжается

В центре Одессы уже ощущается праздничное движение: на главной улице города — Дерибасовской — активно готовятся к Пасхальной реконструкции. Это событие, которое уже стало традиционным, состоится 5 апреля в 14:30 и соберет горожан и гостей города на яркое праздничное действо.

На улице устанавливают декорации, расставляют тематические локации, а организаторы завершают последние приготовления, чтобы превратить Дерибасовскую в живую сцену Пасхи. Город оживает, наполняется предпраздничным настроением, и каждый может почувствовать атмосферу праздника еще до его официального начала.

Это шанс погрузиться в традиции, увидеть праздничные костюмы, музыкальные выступления и почувствовать дух пасхального города прямо посреди его главной улицы.

Что покажет Пасхальная реконструкция

Подробности о реконструкции сообщают координаторы проекта из общественной организации «Украинский Межцерковный Совет».

«Пасхальная реконструкция», которая состоится 5 апреля в центре Одессы, на Дерибасовской возле Городского сада, станет уже 13-й по счету.

Это одно из самых масштабных историко-театрализованных событий в Украине. В нем примут участие более 300 реконструкторов в костюмах, которые воссоздадут эпоху Римской империи и события последних дней жизни Иисуса Христа.

Главная идея — максимально точно передать атмосферу I–II веков нашей эры: от военных лагерей и ремесел до библейской истории, которая развернется под открытым небом.

Программа действа:

  • В 14:30 начнется концерт: выступит военный оркестр, реконструкторы покажут бой легионеров и даже античный показ мод.
  • А уже в 16:00 стартует главное событие — театрализованная «Пасхальная реконструкция». Дерибасовская на это время превратится в Виа Долороса — путь, которым, согласно библейской истории, шел Иисус Христос.

Быт легионеров, древняя косметика и монетный двор

Пасхальная реконструкция

Отдельное внимание организаторы уделили деталям. В лагере воссоздадут повседневную жизнь римских военных — от кухни до развлечений.

Зрители смогут увидеть:

  • работу карробаллисты — древнеримской боевой машины, созданной по археологическим образцам;
  • процесс чеканки монет на воссозданном прессе;
  • приготовление пищи по античным рецептам — из чечевицы, баранины, чеснока и оливкового масла;
  • игру в латрункулы — древнеримские «шахматы».

Отдельная локация будет посвящена уходу за телом в древности. Здесь покажут, как в I веке н.э. использовали оливковое масло вместо мыла, натуральную косметику из сажи и охры, а также густые ароматические масла на основе мирры и ладана.

Также на площадке будет звучать музыка — на реплике римской лиры, воссозданной по античным фрескам.

Для журналистов предусмотрена отдельная возможность: по предварительному запросу можно получить исторический костюм и работать непосредственно внутри реконструкции.

Фото автора

