Как появились добровольные охотники за шахедами?

установка ПВО

В составе Одесского горсовета существует Департамент муниципальной безопасности, на базе которого создали добровольческое формирование территориальной громады (ДФОМТГ). Занимается оно охраной объектов критической инфраструктуры, помогает обеспечивать общественный порядок. Выполняет ряд задач и по обороне Одесской области: патрулирование территории, дежурство на блокпостах, помощь в поиске вражеских диверсионно-разведывательных групп. С появлением вражеских БПЛА добровольцы начали создавать мобильные огневые группы (МВГ). Подчиняется ДФОМТГ 122-й отдельной бригаде территориальной обороны. Члены формирования работают бесплатно, в свободное от гражданской работы время.

Сбить первый шахед — это как ребенка родить

— Самое трудное в нашей работе, — говорит Мирослав, начальник дежурной части и командир взвода охраны штаба Муниципальной стражи, — воевать дома, это большая ответственность. Вот представьте, я одессит в шестом поколении, знаю в городе каждый камешек и улочку, где отец и дедушка «показывали мне за Одессу». Очень угнетает, что иногда приходится сбивать вражеские цели над местами, где я гулял со своей будущей женой, семьей.

У мужа немалый военный опыт: входил в состав самообороны в Совете общественной безопасности, был в батальоне «Шторм», участвовал в АТО. Поэтому понятно, что с началом полномасштабного вторжения Мирослав присоединился к защите Одессы.

Мирослав

— Самая большая радость для меня сейчас — видеть, как шахед падает в море, а самая большая беда — понимать, что обломки мопеда оказываются на крышах зданий, это морально очень тяжело, — делится своими эмоциями Мирослав.

Подразделение «Каракурд» и «Дантист»-наводчик

Неофициальный шеврон подразделения

Не спешите обвинять автора в орфографической ошибке, название подразделения мужественных и веселых «истребителей» шахедов пишется именно так.

— Для удобства общения у каждой огневой группы должно быть свое название, отличное от других. Кто-то из ребят предложил название ядовитого паука — каракурт, а наш командир, он — азербайджанец, заметил, что на его языке «каракурд» — черный волк. Мы решили оставить название именно таким, потому что вряд ли у кого-то есть что-то подобное, — вспоминает член МВГ с позывным «Дантист».

Дантист

— В конце февраля я с ужасом думал, что мне придется оставить любимый город, работу (у меня собственная стоматологическая клиника), поэтому стать на защиту Одессы было естественно, — вспоминает «Дантист», — вступил в самооборону, начал волонтерить. Когда узнал, что создают МВГ, пришел, начал учиться и стал наводчиком. Работаю с тепловизором, включаю лазер и ребята по этой указке стреляют. Когда мы сбили первого шахеда — почувствовали гордость, определенную эйфорию и понимание того, сколько бед мог нанести даже этот один «мопед». Поэтому очень обидно, когда шахеды летят мимо нашего участка и достать их мы не можем.

Дежурят представители добровольческих формирований в режиме два через два. «Дантист» признается, что это «тяжеловато».

— Днем и работа, и детский сад, и школа, держусь на желании и энтузиазме — должен делать все, чтобы защитить и семью, и город. Очень благодарен жене за поддержку. Когда дежурю, она не спит, пока не вернусь, волнуется. О чем мечтаю? Хороший вопрос. Чтобы в школу не вставать вместе с ребенком, — в шутку отвечает «Дантист» — Как и все, наверное, о Победе.

«Младший сын гордится моей работой»

— По календарю моего младшего сына Давида можно узнать, когда я дежурил. Каждая дата моей смены обведена в кружочек. Малый переживает за меня и одновременно очень гордится, — рассказывает член МВГ с позывным «Матрос».

Мобильная огневая группа обычно состоит из пяти-семи человек. У каждого из них свои функции, но, при необходимости, могут друг друга подменить.

— Важно не просто использовать имеющееся оборудование и оружие, а совершенствовать механизм сбивания, — замечает «Матрос» — Вот, например, мы работаем с помощью тепловизора (устройство, позволяющее видеть цель в темноте) и придумали такую штуку: между пулеметами стоит обычный тепловизор — гражданский, он подключен к FPV-очкам, то есть я вижу все, как в компьютерной игре. Наш оружейник выставил пулеметы таким образом, что крестовина, которая у меня в тепловизоре, соответствует моим двум стволам. Я уже понимаю плюс-минус дистанцию, которую мне ребята говорят, навожусь в тот район и мы ищем шахед. Еще один член группы дополнительно корректирует по азимуту. Поэтому вероятность уничтожить вражескую цель возрастает.

Матрос

— Вы часто слышите обвинения в малом количестве сбитых целей?

— Бывает. Тогда рассказываю о сложности процесса (большая скорость целей, их маневренность, как трудно рассчитать упреждение, влияние погодных условий и т.д.) и всегда говорю: «Добро пожаловать! Места у нас есть».

— И они приходят?

— Конечно, нет. Лежа на диване, сбивать же легче. Работать приходится много, поэтому времени на общение с детьми не хватает, — и это также мотивация как можно быстрее одержать Победу.

«Лучше чувствую себя в роли охотника, а не жертвы»

— От одной из наших позиций до моего дома где-то километра полтора, поэтому эти «балалайки» не раз над нами пролетали. Надо же что-то с этим делать. Кому, как не мне, — такая мотивация члена МВГ с позывным «Маклер» очевидна.

Мужчина в подразделение присоединился не так давно, поэтому учится всему: работе с прожектором, вооружением и тому подобное.

Маклер

— Во время работы одна мысль в голове — сбить, чтобы оно на город больше не летело, а для этого необходимо в первую очередь не паниковать, потому что паника ошибки умножает. Я человек не слишком эмоциональный, но чувствую беспомощность во время воздушной атаки, если нахожусь дома, — рассказывает «Маклер» — Гораздо спокойнее на смене, ведь здесь я охотник, а не жертва, потому что имею возможность цель «поймать». Главное, с войной закончить, а с мечтами разберемся потом, хотя вот просто сейчас выспаться бы не помешало.

«Обучаться нужно всему, что помогает сбивать шахиды»

«Харис» родом из Харькова, в Одессу переехал десять лет назад. Женился, у семьи родились дети, работа (на строительном предприятии) приносила и прибыль, и удовольствие. Налаженная жизнь вмиг оказалась под угрозой, как и жизнь родителей, которые жили в Харькове. Мужчина поехал их забрать, однако они отказались покинуть родной дом.

Харис

— Харьков в первые месяцы войны — это ад, по нам летело все, а оружия, амуниции, еды, воды — не хватало. Поэтому первое время я волонтерил. Помню, как однажды привезенный броник для фельдшера скорой спас жизнь и медику, и женщине, которую он прикрыл собой, — вспоминает «Харис».

Сейчас он решил лично уничтожать вражеские цели, записался в Муниципальную стражу.

— Учусь всем «премудростям», быстро доставляю подразделение на позиции, водитель я отличный. Впоследствии планирую и за пулемет взяться.

Одна большая семья

— Мы — семья, хоть и неблагонадежная, — шутит инструктор группы с позывным «Красавчик».

Вообще, во время общения, несмотря на всю сложность и опасность работы, ребята очень много шутили и смеялись. Юмор — это одна из немногих вещей, которые помогают справиться с эмоциями, снять напряжение.

«Красавчик» — бизнесмен, находился и в самообороне Одессы, и в УДА, и в других военных формированиях. Весь приобретенный опыт охотно передает собратьям. Руководитель «Красавчик» строгий, от каждого требует соблюдать дисциплину.

Красавчик

— Мои ребята меня «терпят», — шутит «Красавчик», — а я ими очень горжусь. Они не «откупились», не прячутся, а как настоящие мужчины — защищают. Управлять людьми — это большая ответственность, ведь я знаю их семьи, детей. Если что-то произойдет, как я им в глаза буду смотреть? Командиром не может быть человек, который не боится. Не боится дать неправильный приказ, не боится за свой личный состав, за результат дежурства, — убежден «Красавчик».

К слову, после одного из дежурств (во время которого он травмировал руку) «Красавчик» встретил свою будущую жену, которая оказывала ночью медицинскую помощь, а теперь всячески поддерживает мужчину в его борьбе.

— Самая большая радость для меня — сбить воздушную цель, таким образом мы меняем историю чьей-то жизни. Россияне запланировали кого-то убить своим шахедом, а мы им все планы поломали, — говорит «Красавчик» — Я родом с Кавказа, поэтому люблю собирать друзей, угощать их, произносить красивые тосты. Первый после Победы будет за друзей, которых я потерял в этой войне.

Бизнесмены, врачи, аспиранты, строители — все они обычные, гражданские люди. Наши соседи и знакомые, многие из них не имели никакого военного опыта. Это не помешало им понять главное — необходимо защищать страну, помогать бороться за Победу и это может каждый из нас, достаточно желания и любви. Любви к своей семье, стране, старым зданиям Молдаванки, неповторимому Оперному театру, шумному Привозу и прищуренным одесским котикам.

Мы благодарим каждого из вас! За отбой воздушных тревог, свет в домах и исчезновение до отвращения мерзкого жужжания шахедов над нашими домами! Берегите себя, ведь послевоенная Одесса должна рассказать о каждом нашем защитнике то, о чем нельзя говорить сейчас. И главное — отблагодарить теплым словом и объятиями всех, кто спас нас и нашу Одессу от уничтожения.

Читайте также: