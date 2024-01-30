Под Одессой обезвредили неразорванную боевую часть «шахеда» (видео)

Про работу взрывотехников после вражеских атак рассказала инспектор отдела технико-криминалистического обеспечения управления взрывотехнической службы ГУНП в Одесской области Оксана Запорожец.

Полицейская занимается обезвреживанием взрывоопасных предметов и недавно вернулась с подрывной площадки, где уничтожала неразорвавшийся российский «шахед».

«Беспилотный летательный аппарат, который не сдетонировал, мы обнаружили после массированной атаки российскими оккупационными войсками по Одессе 24 января. В результате вооруженной агрессии рф были повреждены несколько жилых домов, складское помещение, социальная инфраструктура и пострадали шесть человек. Вес взрывчатого вещества, которое содержалось в «Шахеде», был более 50 килограммов. Боевая часть находилась в крайне опасном состоянии и представляла значительную опасность для людей», — рассказала Оксана Запорожец.

Работы по изъятию дрона взрывотехники проводили очень быстро, ведь была угроза нового воздушного обстрела. Работали вручную, потому что робототехнику подвести туда не имели возможности. Взрывоопасный предмет транспортировали из города на подрывную площадку и обезвредили, закопав в землю и взорвав.

Если есть вероятность нештатного срабатывания боеприпаса, взрывотехники пользуются робототехникой, которая есть в их арсенале. Но не везде робот может подъехать. В таких случаях все зависит от мастерства взрывотехников: права на ошибку у них нет.

«Не всегда боеприпас, который прилетает, взрывается. Может взорваться только часть. Наша задача — отвести граждан на безопасное расстояние. Далее мы оцениваем, можно ли его транспортировать, если да, то разряжаем, вывозим и уничтожаем. Если нельзя транспортировать, то обеспечиваем его уничтожение на месте обнаружения, но так, чтобы в результате взрыва не пострадали люди и соседние здания. Каждый случай тщательно просчитываем относительно возможных последствий», — рассказывает Оксана о работе на местах вызовов.