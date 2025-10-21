Ключевые моменты:
- Одесская область получит дополнительное финансирование — деньги пойдут на защиту ключевых объектов жизнеобеспечения.
- Создан Координационный центр инженерной защиты, который будет контролировать восстановление и распределение ресурсов.
Кабмин направил средства на защиту важных объектов
Кабинет Министров Украины выделил дополнительное финансирование из резервного фонда бюджета для усиления критической инфраструктуры в десяти регионах страны, включая Одесскую область.
Об этом сообщили в Одесской областной военной администрации.
Эти средства пойдут на строительство защитных сооружений на объектах энергетики, транспорта, водоснабжения и теплоснабжения. Это нужно для того, чтобы жизненно важные системы работали даже под вражескими обстрелами — ведь без света, тепла, воды и транспорта невозможна нормальная жизнь военного времени.
Укрепление критической инфраструктуры
Правительство приняло ряд срочных решений для ускоренной защиты и восстановления критической инфраструктуры. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Чтобы процесс распределения средств и восстановления шел оперативно, правительство создало Координационный центр инженерной защиты. В его состав вошли представители правительства, местных властей и инфраструктурных операторов.
Центр будет:
- определять приоритетные объекты;
- контролировать ход восстановительных работ;
- координировать действия всех участников процесса.
Куратором Центра стал вице-премьер Алексей Кулеба, а работы на местах выполняет Агентство по восстановлению.
Также Кабмин обновил список приоритетных расходов, что позволит Госказначейству быстрее выделять деньги на защиту энергетических объектов — особенно после обстрелов.
Дополнительно государство финансирует укрепление инфраструктуры в прифронтовых регионах и для «Укрзализныци». Закупаются генераторы, аккумуляторные станции, а также ведется инженерное укрепление и быстрое восстановление поврежденных систем.
«Наша цель — чтобы даже во время войны жизнь в стране не останавливалась», — подчеркнула премьер-министр Свириденко.
По словам министра развития громад и территорий Алексея Кулебы, защитные сооружения уже построены на 22 объектах энергетики, и работы продолжаются — несмотря на постоянные обстрелы и ограниченные ресурсы.
