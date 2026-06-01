Ключевые моменты:

• В Вилково впервые разрешили промышленный вылов дунайской креветки.

• Специалисты считают, что креветка попала в Дунай вместе с балластными водами иностранных судов.

• Рыбаки и эксперты пока не могут оценить объемы улова из-за отсутствия научных исследований.

В Вилково начали промышленный лов дунайской креветки

В дельте Дуная возле Вилково стартовал сезон вылова дунайской креветки. В этом году впервые право на ее промышленный лов получили предприятия, которые приобрели соответствующие лицензии на аукционах.

Речь идет об инвазионном виде — креветке макробрахиум, которая отличается от привычной черноморской более длинными усиками.

По словам главы Дунайской ассоциации рыболовных хозяйств Ларисы Щелоковой, этот вид появился в регионе несколько лет назад и хорошо приспособился к местным условиям.

«Как нам объяснил директор Дунайского биосферного заповедника, эта креветка попала к нам с балластными водами японских судов. Ей понравились местные условия, и она прижилась», — рассказала Щелокова.

Читайте также: Дефицит и высокий спрос: что происходит с дунайской селедкой в ​​Одессе

Сколько креветки в Дунае и выгоден ли новый промысел

Пока специалисты не могут сказать, насколько успешным окажется новый вид промысла. Причина в том, что исследований численности популяции до сих пор не проводили.

«Мы не знаем реальных запасов этой креветки. Поэтому пока невозможно спрогнозировать ни объемы вылова, ни будущие цены, ни даже то, насколько успешно ее удастся реализовывать», — отметила Лариса Щелокова.

На ситуацию также повлияла холодная зима. Из-за низкой температуры воды креветка позже начала проявлять активность.

«Сейчас вода постепенно прогревается, креветка выходит из состояния покоя и будет активно ловиться в течение всего лета и до осени», — сообщил инспектор рыбоохранного патруля Николай Зарицкий.

Читайте также: Скумбрия по 430 гривен: рыбные ряды Одессы шокируют новыми ценниками

Как ловят дунайскую креветку и кто ее покупает

Для вылова используют специальные ловушки, которые устанавливают вдоль камышей. По словам местных рыбаков, такой способ требует меньше усилий, чем традиционная рыбалка: снасти ставят вечером, а проверяют уже на следующий день.

Рыбак Иван говорит, что пока все только присматриваются к новому направлению.

«Только поставили, только пробуем. Пока рыбаков немного, потому что это первый сезон. А дальше будет видно», — рассказал он.

По его словам, одна ловушка за сутки может принести около 200 граммов креветки, однако делать выводы о прибыльности еще рано.

Несмотря на неопределенность, спрос на продукцию уже есть. Основные заказы поступают из Одессы и Киева. Чаще всего креветку продают уже в готовом виде — после приготовления и упаковки.

«Любительский лов последних лет показал, что спрос есть. Мы рассчитываем на интерес туристов и покупателей из других регионов Украины», — отметила Лариса Щелокова.

Рыбаки признают, что реальные перспективы нового бизнеса станут понятны только после завершения первого полноценного сезона промышленного вылова.

Источник: Суспільне Одеса.