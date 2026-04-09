Ключевые моменты:
- В Одесской области вводят запрет на вылов черноморской сельди из-за нереста.
- Ограничения будут действовать на Дунае и в Днестровских водоемах в разные даты.
- Запрет распространяется как на промысловый, так и на любительский лов.
- За нарушение предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Когда и где нельзя ловить сельдь в Одесской области?
Как сообщили в Одесском рыбоохранном патруле, ограничения будут действовать на отдельных участках Дуная и Днестровских водоемов в разные периоды.
На Дунае:
- с 28 апреля по 7 мая: участок от устья реки до Тульчинского гирла;
- с 28 апреля по 17 мая: от Тульчинского гирла и выше по течению.
На Днестре и лимане:
- с 28 апреля по 7 мая: участок Днестра от Паланки до границы с Молдовой;
- с 3 по 7 мая: Днестровский лиман, рукав Турунчук и само русло Днестра (от устья до села Паланка).
В патруле подчеркивают: ограничения обязательны для всех – как для промысловых рыбаков, так и для любителей. За нарушение предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Почему это важно?
В это время идет массовый ход сельди. Если ее активно вылавливать сейчас, популяция просто не успеет восстановиться. За нарушение запрета можно получить не только административный протокол, но и уголовное дело – в зависимости от суммы ущерба.
Специалисты просят рыбаков дать рыбе шанс на размножение. Ведь от того, как пройдет нерест в этом году, зависит улов в будущем.
