Ключевые факты:

Скумбрия подорожала с 220 до 430 грн за кг, а хамса и килька прибавили в цене от 10 до 40 гривен за считанные недели.

Одной из главных причин подорожания стал рост стоимости дизельного топлива с 74 до 92 грн за литр, что критически увеличило расходы на перевозку.

Украина практически не ведет промышленный вылов морской рыбы, поэтому цены на рынках Одессы напрямую зависят от курса валют и стоимости электроэнергии для рефрижераторов.

Цены на рыбу на рынках Одессы

С начала мая посетители рынков Одессы столкнулись с новыми ценниками, которые существенно бьют по кошельку. Продавцы отмечают, что не делают дополнительной наценки — стоимость диктуют поставщики и ситуация с выловом.

Самым шокирующим стало подорожание скумбрии: если в апреле её можно было найти по 220 грн/кг, то сейчас цена достигла 430 грн. Также подорожали и более бюджетные позиции: хамса выросла в цене со 180 до 220 грн, а килька — со 160 до 170 грн за килограмм.

Актуальные цены на рыбу на Киевском рынке Одессы (за 1 кг):

Филе семги — 700 грн;

Скумбрия — 430 грн;

Камбала — 270 грн;

Мойва — 240 грн;

Хамса — 220 грн;

Сельдь — 210 грн.

Почему дорожает рыба в Украине: мнение экспертов

Экономист Олег Пендзин объясняет, в Украине нет промысла морской рыбы в промышленных масштабах, а значит, основной объем морской рыбы в Украину завозится из Европы. Поскольку авиасообщение отсутствует, продукцию доставляют наземным транспортом в специальных рефрижераторах. Логистика резко подорожала из-за роста цен на горюче-смазочные материалы — стоимость литра дизеля за два месяца подскочила на 18 гривен.

Кроме того, на конечную цену в Одессе влияет падение курса гривны к доллару и рост стоимости электроэнергии, необходимой для хранения замороженной продукции.

По словам эксперта, делать точные прогнозы на будущее сложно из-за нестабильности глобальной логистики, однако общая тенденция роста цен на рыбу в стране составила уже как минимум 15–18%.

Жителям Одессы остается только следить за ценниками, так как стоимость рыбы в разных регионах зависит от платежеспособности населения и удаленности от границы.

Как сообщала «Одесская жизнь», в Рени и Измаиле дунайская сельдь уже подешевела почти вдвое по сравнению с началом сезона, а «старые» овощи выросли в цене на 50%.

