Ключевые факты:
- Скумбрия подорожала с 220 до 430 грн за кг, а хамса и килька прибавили в цене от 10 до 40 гривен за считанные недели.
- Одной из главных причин подорожания стал рост стоимости дизельного топлива с 74 до 92 грн за литр, что критически увеличило расходы на перевозку.
- Украина практически не ведет промышленный вылов морской рыбы, поэтому цены на рынках Одессы напрямую зависят от курса валют и стоимости электроэнергии для рефрижераторов.
Цены на рыбу на рынках Одессы
С начала мая посетители рынков Одессы столкнулись с новыми ценниками, которые существенно бьют по кошельку. Продавцы отмечают, что не делают дополнительной наценки — стоимость диктуют поставщики и ситуация с выловом.
Самым шокирующим стало подорожание скумбрии: если в апреле её можно было найти по 220 грн/кг, то сейчас цена достигла 430 грн. Также подорожали и более бюджетные позиции: хамса выросла в цене со 180 до 220 грн, а килька — со 160 до 170 грн за килограмм.
Актуальные цены на рыбу на Киевском рынке Одессы (за 1 кг):
- Филе семги — 700 грн;
- Скумбрия — 430 грн;
- Камбала — 270 грн;
- Мойва — 240 грн;
- Хамса — 220 грн;
- Сельдь — 210 грн.
Почему дорожает рыба в Украине: мнение экспертов
Экономист Олег Пендзин объясняет, в Украине нет промысла морской рыбы в промышленных масштабах, а значит, основной объем морской рыбы в Украину завозится из Европы. Поскольку авиасообщение отсутствует, продукцию доставляют наземным транспортом в специальных рефрижераторах. Логистика резко подорожала из-за роста цен на горюче-смазочные материалы — стоимость литра дизеля за два месяца подскочила на 18 гривен.
Кроме того, на конечную цену в Одессе влияет падение курса гривны к доллару и рост стоимости электроэнергии, необходимой для хранения замороженной продукции.
По словам эксперта, делать точные прогнозы на будущее сложно из-за нестабильности глобальной логистики, однако общая тенденция роста цен на рыбу в стране составила уже как минимум 15–18%.
Жителям Одессы остается только следить за ценниками, так как стоимость рыбы в разных регионах зависит от платежеспособности населения и удаленности от границы.
Как сообщала «Одесская жизнь», в Рени и Измаиле дунайская сельдь уже подешевела почти вдвое по сравнению с началом сезона, а «старые» овощи выросли в цене на 50%.
