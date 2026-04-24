Ключевые факты:

Специфика грунта не позволяет строить даже неглубокие подземные сооружения — вода проступает уже на уровне метра.

Проект наземных убежищ стоимостью более 47 млн грн был заморожен на этапе фундамента, а деньги возвращены в бюджет.

Проблемы с укрытиями в Вилковской громаде

Вилково, известное как «украинская Венеция», столкнулось с серьезным вызовом безопасности. Во время воздушных тревог люди прячутся в подвалах или остаются дома — полноценных укрытий в городе нет. Об этом пишет Суспільне Одеса.

Как сообщила начальница отдела образования Вилковского горсовета Алла Евтюхова, геологические условия региона не позволяют строить подземные или даже заглубленные на пару метров сооружения.

На данный момент в громаде функционируют девять «простейших» укрытий, расположенных в цокольных помещениях школ. Они оборудованы генераторами, запасами воды, еды и интернетом.

Полноценные подвалы есть только в селах Мирное и Десантное. В большинстве школ дети прячутся в цокольных помещениях. Однако их вместимости недостаточно для всех учеников: они рассчитаны лишь на 818 человек, в то время как в громаде обучается 1345 детей. Чтобы обеспечить безопасность, школы перешли на смешанную форму обучения, поскольку одновременно всех детей имеющиеся помещения вместить не могут.

Почему остановили возведение наземных бомбоубежищ

В 2024 году власти громады пытались решить проблему, заказав проекты наземных протирадиационных укрытий для двух школ. Общая стоимость работ оценивалась более чем в 47 миллионов гривен, из которых львиную долю должен был составить государственный бюджет.

Однако реализация зашла в тупик. Подрядчики неохотно берутся за работу из-за удаленности громады и близости к границе, а сложные погодные условия и высокий уровень воды окончательно затормозили процесс. На данный момент работы выполнены лишь на 10% — заложены только паи и фундамент.

В связи с этим неиспользованные государственные средства пришлось вернуть в бюджет. Местные власти надеются на получение новой субвенции в следующем году, чтобы достроить эти жизненно важные объекты.

