Ключевые моменты:

В Нижнеднестровском нацпарке на Одесщине экологи, пограничники и полиция поймали мужчину за незаконный лов рыбы в Днестровском лимане.

Жаль рыбхозяйству — более 287 тыс. грн.

Ответственность: Составлен протокол по ст. 91 КУоАП. Возможное уголовное производство за существенный вред.

Штрафы за браконьерство.

Рыбалка обернулась проблемами

В Нижнеднестровском национальном природном парке в Одесской области во время совместного рейда экологов, пограничников и полиции задержали мужчину за незаконный вылов рыбы в акватории Днестровского лимана.

По информации Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа, мужчина ловил рыбу без каких-либо разрешительных документов, используя запрещенные средства, которые наносят серьезный ущерб водным биоресурсам.

Добавим, что при проверке у него обнаружили 16 особей сазана. По оценкам экспертов, причиненный ущерб рыбному хозяйству превысил 287 тысяч гривен. Именно поэтому на нарушителя был составлен административный протокол по ст. 91 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение правил охраны территорий природно-заповедного фонда). Сейчас рассматривается возможность уголовного производства, если подтвердится значительный вред окружающей среде.

Штрафы за браконьерство во время нереста

Граждане: 340-680 грн.

Должностные лица: 850-1700 грн.

Юридические лица: 17000–34000 грн.

С 1 апреля 2026 года в Одесской области действует весенне-летний нерестовый запрет на рыбалку. Сроки зависят от водоема:

Большинство рек и прудов: 1 апреля – 30 июня.

Хаджибейский лиман, Кучурганское водохранилище, г. Днестр, плавневые озера: 15 апреля – 15 июня.

Днестровский лиман с близлежащими плавнями: до 31 июля.

Читайте также: На Привозе в Одессе появилась дунайка – в этом году ее продают поштучно.