Дунайская сельдь уходит с рынка

На одесском Привозе подходит к концу сезон дунайской сельди. Свежую «дунайку» еще можно будет найти на прилавках примерно две недели, после чего она исчезнет из продаж до следующего сезона.

Добавим, что этой весной дунайская сельдь снова стала одной из самых популярных рыб на Привозе. Пока свежую «дунайку» продают по 300–350 грн за килограмм. Копченая рыба стоит около 200 грн за штуку, а четыре крупных рыбы можно приобрести примерно за 700 грн.

Продавщица Валентина отмечает, что сезон уже постепенно завершается, поэтому покупатели активно производят запасы. Соответственно соленая дунайка еще будет где-то недели две, а потом ее уже не будет.

Цены на Привозе:

толстолобик — 120 грн/кг

карась — 100 грн/кг

карп — 150 грн/кг

дунайская сельдь — 350 грн/кг

копченая дунайка — 200 грн/шт

слабосоленая дунайка — 700 грн/шт

голубая сельдь — 100 грн/100 г

тарань с икрой — 1500 грн/кг

лещ — 700 грн/кг

Добавим, что в этом году сезон дунайской сельди на Одесщине стартовал позже обычной. Первый отлов в Вилковом начался еще в начале марта, однако полноценный промысел задержался из-за сложностей с согласованием лимитов.

Поэтому на рынке ощущался дефицит рыбы, а спрос оставался высоким. Первые партии Дунайки появились в Одессе в середине марта. Сначала ее продавали даже поштучно — по 150–250 грн за рыбу, а малосольные варианты стоили дороже из-за ограниченных объемов.

Впоследствии свежая дунайка из Килии и Вилкового подорожала примерно до 650 грн за килограмм, однако, несмотря на высокую цену, быстро раскупалась.

Источник: Новини.LIVE