Ключевые моменты:

На ремонт поликлиники выделяют 79,9 млн грн — это уже третий тендер.

Работы охватят полный цикл: от демонтажа до установки современной вентиляции и утепления фасада.

Медучреждение сильно пострадало от ударной волны: выбило окна и двери, разрушило кабинеты и генератор.

Ремонт детской поликлиники №6 в Одессе

В системе Prozorro объявлен новый тендер на капитальный ремонт детской поликлиники №6 на проспекте Князя Ярослава Мудрого. Сумма проекта — 79,9 млн грн.

Заказчиком работ выступает Управление капитального строительства Одесского горсовета. Согласно условиям тендера, планируется полное восстановление здания:

демонтировать поврежденные конструкции;

построить новые перегородки;

заменить окна, двери, пол, стены и потолки;

установить современную систему вентиляции;

утеплить и обновить фасад.

Отдельно предусмотрены аварийно-восстановительные работы и вывоз более 400 тонн строительного мусора. Также будут ремонтировать наружные лестницы и ограждения.

Подать предложения на тендер можно до 16 декабря. Сроки ремонта — с декабря 2025 по декабрь 2026 года.

Напомним, поликлиника №6 получила серьезные повреждения 19 февраля 2025 года в результате атаки российских беспилотников. В здании выбило все окна и двери, разрушило кабинеты и уничтожило мощный дизельный генератор. Годом ранее в медучреждении заработал тренингово-ресурсный центр для поддержки семей с детьми до трех лет.

