Ключевые моменты:
- На ремонт поликлиники выделяют 79,9 млн грн — это уже третий тендер.
- Работы охватят полный цикл: от демонтажа до установки современной вентиляции и утепления фасада.
- Медучреждение сильно пострадало от ударной волны: выбило окна и двери, разрушило кабинеты и генератор.
Ремонт детской поликлиники №6 в Одессе
В системе Prozorro объявлен новый тендер на капитальный ремонт детской поликлиники №6 на проспекте Князя Ярослава Мудрого. Сумма проекта — 79,9 млн грн.
Заказчиком работ выступает Управление капитального строительства Одесского горсовета. Согласно условиям тендера, планируется полное восстановление здания:
- демонтировать поврежденные конструкции;
- построить новые перегородки;
- заменить окна, двери, пол, стены и потолки;
- установить современную систему вентиляции;
- утеплить и обновить фасад.
Отдельно предусмотрены аварийно-восстановительные работы и вывоз более 400 тонн строительного мусора. Также будут ремонтировать наружные лестницы и ограждения.
Подать предложения на тендер можно до 16 декабря. Сроки ремонта — с декабря 2025 по декабрь 2026 года.
Напомним, поликлиника №6 получила серьезные повреждения 19 февраля 2025 года в результате атаки российских беспилотников. В здании выбило все окна и двери, разрушило кабинеты и уничтожило мощный дизельный генератор. Годом ранее в медучреждении заработал тренингово-ресурсный центр для поддержки семей с детьми до трех лет.
