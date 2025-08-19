Ключевые моменты:

Пожар от ракетного удара охватил 8 тысяч кв.м сухой травы в Одесской области.

Ущерб окружающей среде оценен более чем в 1,7 миллиона гривен.

Последствия и дальнейшие действия

По данным Экологической инспекции юго-западного округа, этот инцидент стал очередным серьезным ударом по окружающей среде региона, что создает угрозу экологической безопасности. Вся информация об ущербе передана в Оперативный штаб при Госэкоинспекции Украины для внесения в единый реестр ущерба, нанесенного вооруженной агрессией России.

Такие действия усугубляют проблемы экологии и подчеркивают важность защиты природных ресурсов даже в условиях военного времени.

Ранее мы рассказывали, какие выводы сделали экологи после дроновой атаки на одесский «Привоз»

Читайте также: Враг нанес удар по магистральному газопроводу Одесской области – тысячи людей остались без газоснабжения