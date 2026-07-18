Ключевые моменты:

Ночью Россию атаковали беспилотники. Под ударами оказались Москва, Московская, Тамбовская и Владимирская области, а также оккупированный Крым.

После атаки загорелась нефтебаза в Ногинске, временно приостановил работу аэропорт «Жуковский».

В Крыму сообщалось о взрывах возле Балаклавской ТЭС, в районе «Гвардейского», а также в Феодосии, Керчи и Геническе.

По данным СМИ, Черноморский флот РФ составляет списки семей военнослужащих для возможной эвакуации.

Президент Владимир Зеленский анонсировал пять шагов по углублению сотрудничества Украины и Польши.

Украина откроет архивы по Волынской трагедии, расширит проведение эксгумационных работ, усилит Украинский институт национальной памяти и будет развивать диалог с Польшей.

Дроны атаковали Россию: под Москвой загорелась нефтебаза, в Тамбовской области горел логистический центр

В ночь на 18 июля несколько российских регионов подверглись атаке беспилотников. Под ударами оказались Москва и Московская область, Тамбовская и Владимирская области, а также временно оккупированный Крым. В результате атак возникли пожары на объектах инфраструктуры, есть погибшие и пострадавшие.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на подлёте к российской столице якобы были сбиты 55 беспилотников. При этом официальные власти не сообщили о возможных разрушениях или пострадавших.

Под утро беспилотники атаковали нефтебазу в Ногинске, примерно в 50 километрах от Москвы. По предварительной информации, речь идёт об объекте, связанном с компанией «Мостранснефть». Из-за атаки также временно прекратил работу московский аэропорт «Жуковский».

Во Владимире, по словам губернатора Александра Авдеева, беспилотник попал в многоэтажный жилой дом. В одной из квартир на верхнем этаже возник пожар. По предварительной информации местных властей, обошлось без пострадавших.

Наиболее серьёзные последствия зафиксированы в городе Котовск Тамбовской области. По словам губернатора Евгения Первышова, во время атаки погибли семь сотрудников логистического центра Wildberries, ещё 24 человека получили ранения и были госпитализированы. На месте продолжалась ликвидация пожара.

Кроме того, в Московской области загорелся логистический комплекс Wildberries в Электростали, который считается одним из крупнейших объектов сети этого российского маркетплейса.

Громко этой ночью было и во временно оккупированном Крыму. Сообщалось о взрыве возле Балаклавской ТЭС в Севастополе, как минимум о 20 взрывах в районе гарнизона «Гвардейское», а также о взрывах в Феодосии, Керчи и Геническе.

В Черноморском флоте РФ готовят списки семей военных для возможной эвакуации — СМИ

В командовании Черноморского флота России начали подготовку к возможной эвакуации семей военнослужащих.

По имеющейся информации, командование флота получило распоряжение в срочном порядке сформировать списки членов семей военнослужащих, которых при необходимости могут эвакуировать. Утверждается, что соответствующий приказ подписал командующий Черноморским флотом РФ адмирал Сергей Пинчук.

При этом официального подтверждения этой информации со стороны российского военного руководства пока нет.

По данным источников СМИ, сейчас рассматриваются два возможных сценария. Первый предусматривает подготовку к эвакуации только из Севастополя, где базируются основные силы Черноморского флота России.

Второй вариант предполагает, что аналогичные распоряжения в ближайшее время могут получить и другие гарнизоны российского флота, расположенные на временно оккупированном Крымском полуострове.

В последние месяцы военные объекты, склады боеприпасов, аэродромы и другие элементы военной инфраструктуры в оккупированном Крыму регулярно подвергаются атакам. В частности, Севастополь неоднократно становился целью ударов по объектам Черноморского флота РФ.

Зеленский анонсировал пять шагов для укрепления отношений с Польшей: что изменится

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о пяти решениях, которые должны способствовать углублению сотрудничества между Украиной и Польшей. Среди ключевых инициатив — открытие архивных документов по Волынской трагедии, расширение эксгумационных работ, новые дипломатические шаги, развитие общественного диалога и усиление Украинского института национальной памяти.

По словам президента, современная ситуация в сфере безопасности в Европе требует от Украины и Польши ещё более тесного взаимодействия. При этом сложные исторические вопросы, по его мнению, необходимо решать посредством открытого диалога, взаимного уважения и сотрудничества.

Первым направлением определены новые дипломатические шаги, призванные укрепить стратегическое партнёрство между Киевом и Варшавой. Детали этих решений пока не разглашаются.

Вторым решением станет открытие архивов Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки, содержащих материалы о трагических событиях на Волыни в XX веке. Ожидается, что это предоставит историкам доступ к дополнительным документам для дальнейших исследований.

Третий шаг предусматривает расширение эксгумационных работ. Украина планирует увеличить количество разрешений на поиск мест захоронений и совместно с польской стороной создать условия для более оперативного проведения таких работ.

Ещё одним направлением станет развитие общественного диалога между украинцами и поляками. Речь идёт о новых форматах сотрудничества, которые помогут лучше понять общую историю и современные вызовы.

Пятым решением станет усиление Украинского института национальной памяти. Президент поручил его руководителю Александру Алфёрову подготовить предложения по развитию учреждения.

Владимир Зеленский отметил, что Украинский институт национальной памяти должен получить больше возможностей для своей работы. После подготовки соответствующих предложений правительство и профильный комитет Верховной Рады рассмотрят вопрос увеличения финансирования и других ресурсов для учреждения.

По словам президента, это необходимо не только для исследования истории, но и для достойного представления украинской позиции на международном уровне.

Глава государства также поблагодарил Польшу за поддержку Украины после начала полномасштабного вторжения России. Он подчеркнул, что безопасность Украины, Польши и всей Европы сегодня тесно взаимосвязана, а эффективно противостоять современным угрозам можно только благодаря сотрудничеству.

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