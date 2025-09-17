Ключевые моменты:

В Украине 17 сентября отмечают День спасателя — праздник мужества и самопожертвования людей, которые ежедневно рискуют жизнью ради других.

Во время войны профессия стала особенно опасной: с начала полномасштабного вторжения погибли 105 спасателей, 502 получили ранения.

В Одесской области к празднику 72 спасателя наградили государственными и областными наградами за храбрость и преданность службе.

День спасателя был учрежден указом Президента в 2008 году по инициативе общественности и Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Огнеборцы, саперы, водолазы, медики, кинологи, психологи, химики, инженеры, водители, верхолазы, горные и горные спасатели, диспетчеры, авиация ГСЧС, авиационные спасатели — все они неотъемлемая часть ГСЧС. Каждый демонстрирует мужество, стойкость и высокий профессионализм в сложнейших и опасных условиях.

Сегодня страна благодарит героев, чествует живых и вспоминает тех, кто отдал жизнь ради спасения других.

