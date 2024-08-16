С начала войны погибли три одесских спасателя: какими людьми были наши Герои

Памяти Одесских спасателей, погибших от российского оружия

Они клялись мужественно и решительно защищать жизнь и здоровье граждан… По последним данным ГСЧС Украины за время полномасштабной войны собственной жизнью поплатился 91 украинский спасатель, 348 получили ранения. Это водители, пожарные, пиротехники, спасатели, которые разбирают завалы. Все те, кто обязан ехать спасать, когда другие должны прятаться до отбоя тревоги. У них тоже были семьи, переживания и мечты. Вспоминаем истории трех одесских героев, которые были преданы своей работе до конца.

ДЕНИС КОЛЕСНИКОВ: работяга и мечтатель

ГСЧСник Денис Колесников из семьи водителей. Он с детства фанател от транспорта. Идти работать в ГСЧС он не планировал, занимался грузоперевозками, был в АТО и уже после попал в чрезвычайную службу. Загорелся делом и был счастлив от того, что нашел свое место. Параллельно работал водителем в Новой почте, а отдушину искал в автомобилях и ТикТоке, где имел собственную страницу. Отец Дениса очень тепло вспоминает сына. Он первый, кто увидел любовь сына к автомобилям и жажду помогать другим.

“Он вырос рядом со мной, всю дорогу был рядом со мной. Еще маленький был – уже ездил за рулем. Его мечта была водить машину. И она сбылась. Он никогда не проезжал мимо сломавшейся машины. Он помогал всем. Он хорошо водил, всегда первый приезжал. У него цель была – приехать первым. Если бы немного опоздал в тот день – мы бы не давали этого интервью”, – рассказывает отец Дениса Дмитрий Колесников.

Денис Колесников был семьянином. Самым ценным для него были родители, брат и жена. Чтобы успеть на две работы и уделить всем родным время — приходилось мало спать. Его близкие рассказывают, что он мог приехать и перед службой в 4 утра, и после второй работы. Главное — побыть с семьей хотя бы полчаса. Все его мечты были сосредоточены на улучшении условий для родных.

“Первая его мечта – купить собственный дом, чтобы жить с девушкой. И была еще масштабная мечта, чтобы я и отец работали сами на себя. Для папы он хотел приобрести грузовик, а мне – построить гараж, чтобы я занимался компьютерной диагностикой автомобилей. Он всегда думал о том, как вывести семью на другой уровень, чтобы каждый работал сам на себя и ни от кого не зависел”, – рассказал “Одесской жизни” брат Максим Колесников.

Девушка Дениса Екатерина вспоминает его, как счастливчика, у которого всегда все получалось.

“Мы работали вместе. Мне было его жаль, что он так много работает, потому что у него было очень много желаний. Дома он рассказывал, что устал, но все равно шел на эту работу. Ему нравилось. Он очень много работал и я очень жалею, что мы мало времени провели вместе. И если бы я знала что это произойдет, я бы все сделала так, что мы провели это время вместе”, – сквозь боль рассказала Екатерина Третьяк.

Водитель-спасатель Денис Колесников погиб в 33-ю годовщину супружеской жизни своих родителей, 15 сентября 2024 года. Ему было 29 лет. Мужчина умер во время повторного обстрела российскими войсками на месте ликвидации пожара на Даче Ковалевского в Одессе.

СВЯТОСЛАВ ДОДОН: он ничего не боялся

Пиротехник Святослав Додон семь лет посвятил своему любимому делу и служил в главном управлении ГСЧС Одесской области. Всегда грезил машинами, поэтому свободное время уделял не только семье.

“Его машина – это была его вторая жена. Он занимался ею постоянно, что-то ремонтировал, если слышал, что не так работает”, – говорит жена Эмилия Додон.

С Эмилией он познакомился на работе. Девушка работала фельдшером-спасательницей. У них родилась дочь Марина, которой уже 4 года. Эмилия вспоминает Святослава как золотого человека, отзывчивого и любящего мужа. Он всегда приходил на помощь, даже если был занят. Но и семью не обделял вниманием, однако все мечты не успел воплотить в жизнь.

“Была у нас мечта о собственном жилье, мы всегда хотели иметь собственный дом. Мечтали родить второго ребенка. А среди его личных желаний – это прыгнуть с парашютом. Теперь эту мечту хочу воплотить в жизнь я. К сожалению, это было невозможно сделать во время войны из-за закрытого воздушного пространства, так что придется ехать за границу”,— делится с “Одесской жизнью” Эмилия Додон.

После деоккупации Херсона подразделение, где служил Святослав, отправилось в ротацию в Николаевскую область, чтобы разминировать украинские земли. 24 ноября 2023 года 29-летний пиротехник Святослав Додон погиб в Снегиревке. Он ехал на разминирование поля, но не доехал. Автомобиль, где находился Святослав с коллегой, взорвался на противотанковой мине ТМ-62. Товарищ выжил.

“Я всегда за него волновалась, и когда таксистом ночью подрабатывал и когда ездил уничтожать старые снаряды Второй мировой войны. Было ужасно и с началом полномасштабной войны. А он ничего не боялся. Всегда отчаянно выполнял свою работу”, – говорит жена спасателя.

В селе Нерушай, в Одесской области на доме, где когда-то жил Святослав Додон — установили мемориальную доску. А в родном селе переименовали одну из улиц в его честь. Святослав был посмертно награжден орденом III степени «За мужество».

ВИТАЛИЙ АЛЫМОВ: служба в ГСЧС — это большая гордость

Виталий Алымов в спасательную службу попал тоже случайно. Ему предложили должность пожарного в 2020 году. Но уже через полгода он стал водителем-спасателем.

“Он считал, что служба в ГСЧС — это большая гордость и достоинство. Хотя понимал, что эта профессия очень тяжелая и рискованная. Его привлекали большие машины и сам процесс помощи людям», – говорит жена Наталья Алымова.

Несмотря на преданность к профессии, он так же был привязан к своей семье. У Виталия осталась жена, с которой он прожил почти 18 лет, и семнадцатилетний сын Богдан.

“Он был очень серьезным человеком, но в то же время мог очень смешно пошутить, что-нибудь интересное рассказать. Его было очень интересно слушать”, — характеризует мужа Наталья.

Виталий Алимов очень переживал из-за войны, ежедневно смотрел аналитику, чтобы быть в курсе событий, однако больше волновался, что на местах прилетов увидит раненых детей. Все свободное от работы время мужчина проводил с семьей. Он любил готовить вместе с женой и мечтать об общем будущем.

“Он всегда очень мечтал путешествовать вдвоем со мной. Говорил, мечтаю выучить сына, будет время для нас и мы с тобой поедем в какое-нибудь путешествие. И, конечно, мечтал, чтобы быстрее закончилась война”, — рассказывает Наталья

Жизнь Виталия Алымова оборвалась 15 сентября 2024 года, в возрасте 39 лет. Он умер в больнице от травм, полученных при повторном

обстреле на месте ликвидации последствий попадания вражеской ракеты на Даче Ковалевского в Одессе Эта атака унесла жизни 21 человека.

Диана ФЕДОТОВА