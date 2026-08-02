Ключевые моменты:

Плановые работы ДТЭК в Одессе 3 августа продлятся с 08:00 до 19:00.

Отключения коснутся части Киевского, Приморского и Пересыпского районов.

В Хаджибейском районе возможны кратковременные перебои со светом.

Где 3 августа возможны отключения света

По информации компании ДТЭК «Одесские электросети», в понедельник, 3 августа, с 08:00 до 19:00 специалисты будут ремонтировать электросетевое оборудование. На время работ без электроснабжения останутся часть потребителей Киевского, Приморского и Пересыпского районов Одессы.

Какие именно улицы попадут под отключение, компания не уточняет. Проверить информацию по своему адресу можно:

на сайте компании ДТЭК «Одесские электросети»;

в группе Viber;

в чат-боте в Telegram.

В Хаджибейском районе возможны перебои

Кроме плановых работ, в течение дня в Хаджибейском районе возможны кратковременные перерывы в электроснабжении.

В ДТЭК предупредили, что в случае объявления воздушной тревоги сроки выполнения ремонта могут быть продлены. После завершения работ электроснабжение будут восстанавливать постепенно.

По словам энергетиков, ремонт проводится для повышения надежности электроснабжения Одессы.

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