Ключевые моменты:

Организовано 6 точек подвоза в Киевском и Приморском районах.

Часть города обесточена из-за ремонтных работ ДТЭК.

Время работы водовозов: До конца дня 29 июля.

Где набрать техническую воду в Одессе

Как сообщили в мэрии, специализированные машины с технической водой размещены по следующим адресам:

ул. Академика Королева, 94

ул. Семьи Глодан, 10

ул. Академика Королева, 9

ул. Научная, 58 (бывш. Шишкина)

ул. Генуэзская (воз возле магазина «Le Silpo»)

Аркадийское плато, 5а (возле магазина «Копейка»)

Напомним, сегодня, 29 июля, в Одессе проходят неотложные ремонтные работы на энергетическом оборудовании «ДТЭК Одесские электросети».

Для обеспечения безопасности бригад до 20:00 обесточена часть Киевского и Приморского районов, а также некоторые пригородные населенные пункты. В связи с отключением электроэнергии в Одессе временно изменили движение общественного транспорта.

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