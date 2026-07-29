Ключевые моменты:

  • Организовано 6 точек подвоза в Киевском и Приморском районах.
  • Часть города обесточена из-за ремонтных работ ДТЭК.
  • Время работы водовозов: До конца дня 29 июля.

Где набрать техническую воду в Одессе

Как сообщили в мэрии, специализированные машины с технической водой размещены по следующим адресам:

  • ул. Академика Королева, 94
  • ул. Семьи Глодан, 10
  • ул. Академика Королева, 9
  • ул. Научная, 58 (бывш. Шишкина)
  • ул. Генуэзская (воз возле магазина «Le Silpo»)
  • Аркадийское плато, 5а (возле магазина «Копейка»)

Напомним, сегодня, 29 июля, в Одессе проходят неотложные ремонтные работы на энергетическом оборудовании «ДТЭК Одесские электросети».

Для обеспечения безопасности бригад до 20:00 обесточена часть Киевского и Приморского районов, а также некоторые пригородные населенные пункты. В связи с отключением электроэнергии в Одессе временно изменили движение общественного транспорта.

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