Ключевые моменты:
- Организовано 6 точек подвоза в Киевском и Приморском районах.
- Часть города обесточена из-за ремонтных работ ДТЭК.
- Время работы водовозов: До конца дня 29 июля.
Где набрать техническую воду в Одессе
Как сообщили в мэрии, специализированные машины с технической водой размещены по следующим адресам:
- ул. Академика Королева, 94
- ул. Семьи Глодан, 10
- ул. Академика Королева, 9
- ул. Научная, 58 (бывш. Шишкина)
- ул. Генуэзская (воз возле магазина «Le Silpo»)
- Аркадийское плато, 5а (возле магазина «Копейка»)
Напомним, сегодня, 29 июля, в Одессе проходят неотложные ремонтные работы на энергетическом оборудовании «ДТЭК Одесские электросети».
Для обеспечения безопасности бригад до 20:00 обесточена часть Киевского и Приморского районов, а также некоторые пригородные населенные пункты. В связи с отключением электроэнергии в Одессе временно изменили движение общественного транспорта.
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