Ключевые моменты:

29 июля с 08:00 до 20:00 ДТЭК проведет неотложный ремонт электросетей.

Временно без света останется часть Киевского и Приморского районов Одессы, а также пригород.

Возможны перебои в работе объектов критической инфраструктуры и кратковременные отключения в Одесском районе.

Если объявят воздушную тревогу, ремонт может затянуться, а электроснабжение будут восстанавливать постепенно.

Где и когда не будет света в Одессе 29 июля

Как сообщили в компании ДТЭК «Одесские электросети», 29 июля специалисты будут проводить неотложный ремонт оборудования.

Для безопасного проведения работ с 08:00 до 20:00 временно обесточат часть потребителей в Киевском и Приморском районах Одессы, а также в пригороде.

Кроме того, в течение дня возможны кратковременные отключения электроэнергии в населенных пунктах Одесского района.

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Что еще важно знать

В ДТЭК предупреждают, что в случае объявления воздушной тревоги ремонтные работы могут затянуться.

После их завершения электроснабжение будут восстанавливать постепенно, поэтому свет может появиться не сразу.

Энергетики отмечают, что проведение неотложных ремонтов позволит повысить надежность электроснабжения в дальнейшем.

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