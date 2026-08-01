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2 августа с 08:00 до 20:00 ДТЭК проведет неотложный ремонт электросетей.

Временные отключения электроэнергии затронут часть Киевского, Приморского и Хаджибейского районов Одессы.

Во время ремонтных работ возможны перебои в работе объектов критической инфраструктуры.

В случае объявления воздушной тревоги сроки выполнения работ могут быть продлены.

Свет отключат до 20:00

В субботу, 2 августа, часть жителей Одессы временно останется без электроснабжения. Энергетики ДТЭК Одесские электросети будут выполнять неотложный ремонт оборудования, из-за чего в течение дня возможны отключения света.

По информации компании, 2 августа с 08:00 до 20:00 ремонтные работы будут проводиться в Киевском, Приморском и Хаджибейском районах Одессы. На время их выполнения часть потребителей будет обесточена для безопасной работы специалистов.

В ДТЭК предупреждают, что из-за проведения ремонта возможны перебои в работе объектов критической инфраструктуры.

Также энергетики отмечают, что в случае объявления воздушной тревоги выполнение работ может затянуться. О любых изменениях в графике компания обещает сообщать дополнительно.

После завершения ремонта электроснабжение будут восстанавливать постепенно, поэтому возвращение света всем потребителям может занять некоторое время.

Напомним, российские войска также атаковали Одессу. Зафиксировано попадание в многоэтажный жилой дом. В результате удара пострадали три человека. На месте развернули оперативный штаб для оказания помощи жителям дома.