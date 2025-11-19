Ключевые моменты:

Харьков атаковали более десятка дронов: есть как минимум 32 пострадавших, горел многоквартирный дом и разрушен супермаркет.

С ночи до утра фиксировались массовые запуски дронов, «Калибров» и «Кинжалов», а также подъем Ту-95МС и Ту-160.

Польша подняла боевую авиацию из-за приближения российских ракет к своим границам.

Массовый удар дронами и ракетами — что известно

Ночь на 19 ноября стала одной из самых напряженных для Украины за последнее время. Около полуночи по Харькову ударили более десяти российских беспилотников. Один из них попал в многоэтажный дом — возник сильный пожар, ранения получили как минимум 32 человека. В разных районах города зафиксированы пожары, полностью разрушен супермаркет «Сильпо».

С 03:20 Воздушные силы начали фиксировать массовое движение вражеских дронов практически по всей стране. Мониторинговые каналы сообщили о взлете шести стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома «Оленья», а в Черное море вышли два ракетоносца с «Калибрами» с залпом из 16 ракет.

Под утро Россия запустила по Украине волну крылатых ракет морского базирования «Калибр», а также произвела пуски «Кинжалов». Над территорией страны в этот же период фиксировались ракеты, выпущенные Ту-95МС.

Основное направление удара — запад Украины. Ближе к 6 утра свои пуски выполнили также Ту-160 и дополнительные Ту-95МС. Мониторинговые ресурсы отмечали, что количество ракет, направленных на западные регионы, было «очень большим».

Из-за активности российских ракет недалеко от своих границ Польша около 5 утра подняла боевую авиацию.

Ракетно-дроновая атака продолжается, прилеты уже зафиксированы в Тернополе, Днепре, Львове.Поступает информация о взрывах в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.

Читайте также: Чрезвычайная ситуация в Черноморске: дрон ударил по очереди на рынке, погибли люди — жуткие кадры