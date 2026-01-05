Ключевые моменты:

Освящение воды пройдет на 16-й станции Большого Фонтана и на Ланжероне.

Начало служб — в 09:00 и 10:00 соответственно.

Купаться можно только в оборудованных местах — там будут дежурить спасатели и медики.

Крещение в Одессе 6 января: расписание служб и купаний

По новоюлианскому церковному календарю, праздник Крещения Господня или Богоявления отмечается 6 января. В этот день в Одессе традиционно пройдут службы и массовые погружения в воду.

Освящение воды состоится на двух локациях:

16-я станция Большого Фонтана — начало в 09:00

Ланжерон — начало в 10:00

На обоих пляжах будут развернуты пункты обогрева, а также организовано дежурство спасателей и медицинских работников.

Безопасность во время купаний на Крещение

Купание в холодной воде — это большая нагрузка на организм, особенно зимой. Поэтому важно подходить к этому ответственно:

Купаться можно только в официально оборудованных местах, где будет дежурить помощь.

Нельзя заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения — это крайне опасно.

Резко нырять запрещено — так можно нанести вред сердцу и сосудам.

Учитывайте состояние здоровья: при проблемах с сердцем, давлением или хроническими болезнями от купания лучше отказаться.