Ключевые моменты:

Устав обновили согласно современным законам и международным стандартам.

В документе появились новые памятные даты, обновленная символика и исторические названия районов.

Устав усиливает участие горожан в управлении и уделяет внимание электронной демократии.

Изменения в городском управлении и символике

Одесский городской совет утвердил новую редакцию Устава территориальной громады. Это главный нормативный документ города, которому должны соответствовать все решения местной власти. Обновлённая версия приведена в соответствие с действующим законодательством и международными обязательствами Украины по внедрению принципов надлежащего управления.

Перед принятием документа была проведена масштабная работа: обновили устаревшие нормы, учли научно-экспертные рекомендации, организовали общественные обсуждения. Новый Устав регулирует широкий круг вопросов — от городской символики и памятных дат до системы местного самоуправления и участия жителей в решении вопросов громады.

Согласно документу, дата празднования Дня города остается без изменений — 2 сентября.

Что изменилось:

Из документа убрали многочисленные упоминания Российской империи.

Появилась новая памятная дата — 19 мая, День первого письменного упоминания о порту (Кочубеев, Качибей, Хаджибей).

В перечне городских праздников 3 сентября теперь отмечается как День города-побратима и города-партнера.

Устав закрепляет исторические названия районов — Хаджибейский и Пересыпский — вместо Малиновского и Суворовского.

Официальным гимном утверждена композиция «Край Чорного моря» на слова Семена Кирсанова в переводе на украинский язык Сергея Осоки.

на слова Семена Кирсанова в переводе на украинский язык Сергея Осоки. Также исключены статья о «выдающихся личностях» и норма о русском языке как части культурного наследия города.

Устав содержит и историческую справку: отмечено античное происхождение градостроительных традиций, подвиг защитников Одессы во Второй мировой войне, а также внесение исторического центра города в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Документ имеет четкую структуру и включает прозрачные механизмы участия жителей. Особое внимание уделено электронной демократии — общественным слушаниям, консультациям, местным инициативам. Это должно усилить открытость власти и улучшить взаимодействие с обществом.

