Ключевые моменты:

На ремонт фонтанa и туалета выделят около 2,5 миллиона гривен из городского бюджета.

Объекты находятся в аварийном состоянии и требуют срочного восстановления.

Работы начнут уже этой осенью.

Ремонт Стамбульского парка в Одессе

В Одессе коммунальщики взялись за обновление сразу двух объектов в Стамбульском парке — старого туалета и главного фонтана. Решение приняли 30 октября на совместном заседании комиссий по вопросам бюджета, финансов и жилищно-коммунального хозяйства.

Общая сумма ремонта составит около 2,5 миллиона гривен. Из них 1 миллион направят на восстановление туалета, а 1,5 миллиона — на капитальный ремонт фонтана.

По словам представителей департамента городского хозяйства, туалет не ремонтировали десятилетиями. Стены и фасад покрылись трещинами, инженерные сети изношены, а внутри все помещения требуют полного обновления. После ремонта планируется модернизировать санузлы, заменить коммуникации и обновить внешний вид здания.

Главный фонтан парка тоже в плачевном состоянии — чаша протекает, а гидроизоляция и электрооборудование полностью вышли из строя.

Грот в Стамбульском парке – это не просто живописный уголок, а настоящий исторический памятник. Построенный в конце XIX века из дикого камня, он изначально выполнял утилитарную функцию – служил частью дренажной системы, куда стекала вода с Приморского бульвара.

С появлением централизованного водоснабжения потребность в такой системе отпала, и грот превратился в декоративный парковый объект. Во время масштабной реконструкции парка в 2017 году его переоборудовали в фонтан.

Проект предусматривает установку новой системы водоснабжения, замену гидроизоляции и монтаж современного оборудования. Коммунальщики отмечают, что фонтан неоднократно страдал от вандалов, и мелкие ремонты больше не помогали.

Несмотря на приближение холодов, ремонт начнут еще в этом году. Специалисты уверяют, что температурный режим позволяет выполнить все запланированные этапы без риска для качества работ.

Читайте также: