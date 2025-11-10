Ключевые моменты:
- На ремонт фонтанa и туалета выделят около 2,5 миллиона гривен из городского бюджета.
- Объекты находятся в аварийном состоянии и требуют срочного восстановления.
- Работы начнут уже этой осенью.
Ремонт Стамбульского парка в Одессе
В Одессе коммунальщики взялись за обновление сразу двух объектов в Стамбульском парке — старого туалета и главного фонтана. Решение приняли 30 октября на совместном заседании комиссий по вопросам бюджета, финансов и жилищно-коммунального хозяйства.
Общая сумма ремонта составит около 2,5 миллиона гривен. Из них 1 миллион направят на восстановление туалета, а 1,5 миллиона — на капитальный ремонт фонтана.
По словам представителей департамента городского хозяйства, туалет не ремонтировали десятилетиями. Стены и фасад покрылись трещинами, инженерные сети изношены, а внутри все помещения требуют полного обновления. После ремонта планируется модернизировать санузлы, заменить коммуникации и обновить внешний вид здания.
Главный фонтан парка тоже в плачевном состоянии — чаша протекает, а гидроизоляция и электрооборудование полностью вышли из строя.
Грот в Стамбульском парке – это не просто живописный уголок, а настоящий исторический памятник. Построенный в конце XIX века из дикого камня, он изначально выполнял утилитарную функцию – служил частью дренажной системы, куда стекала вода с Приморского бульвара.
С появлением централизованного водоснабжения потребность в такой системе отпала, и грот превратился в декоративный парковый объект. Во время масштабной реконструкции парка в 2017 году его переоборудовали в фонтан.
Проект предусматривает установку новой системы водоснабжения, замену гидроизоляции и монтаж современного оборудования. Коммунальщики отмечают, что фонтан неоднократно страдал от вандалов, и мелкие ремонты больше не помогали.
Несмотря на приближение холодов, ремонт начнут еще в этом году. Специалисты уверяют, что температурный режим позволяет выполнить все запланированные этапы без риска для качества работ.
