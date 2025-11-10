Ключевые моменты:

Переулок в Приморском районе Одессы получил новое название — Халайджогло.

Семья Халайджогло — известная греческая династия, помогавшая строить и развивать Одессу в XIX веке.

Переулок Халайджогло в Одессе: память о купеческой династии

В Приморском районе Одессы депутаты горсовета переименовали Елисаветградский переулок в переулок Халайджогло. Это решение стало знаком уважения к греческой семье, сыгравшей важную роль в истории города.

Халайджогло были одной из самых влиятельных купеческих семей Одессы XIX — начала XX века. Они владели крупными земельными участками в районе нынешней Отрады, активно участвовали в застройке района и развитии городской инфраструктуры.

По архивным данным, представители семьи продали свыше 60 участков под строительство домов на улицах Ясная, Уютная и Отрадная.

Особое место в истории города занимает Давид Халайджогло — предприниматель, основавший винокуренный склад возле железнодорожного вокзала. Позже это предприятие превратилось в ликероводочный завод, ставший важной частью промышленного облика Одессы.

