Ключевые моменты

Одесский горсовет расторгает договор с арендатором Дюковского парка;

Землю старейшего парка, который пришел к полному упадку, вернут городу.

Одесский горсовет расторгает договор с фирмой -«пустышкой»

После длительных судебных баталий будет расторгнут договор аренды 24,5 га исторического парка с ООО Центр „Катюша“.

Как стало известно на заседании комиссии горсовета по вопросам чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, экологии и цифровой трансформации, Хозяйственный суд Одессы постановил расторгнуть договор аренды земли с ООО «Центр «Катюша». Решение вступило в силу, поскольку арендатор не подал апелляцию.

Также фирму обязали выплатить городу 8,4 млн грн задолженности по арендной плате, которая накопилась с 2022 года. Еще почти 10 миллионов с нее взыскали ранее другим решением суда.

Однако получить эти средства может быть проблематично. Как сообщает издание «Думская», последние несколько лет эта компания представляет собой «пустышку»: активов и оборота нет, хозяйственная деятельность не ведется, свидетельство плательщика НДС аннулировано. Нынешний бенефициар фирмы — некто Евгений Растивский, владелец еще нескольких сотен подобных организаций, зарегистрированных по всей стране». Представители «Катюши» даже не ходили на заседания суда.

Что дальше

Расторжение договора аренды земли и регистрация участка за громадой займет некоторое время — два-три месяца, говорят в мэрии. Между тем уже сейчас надо думать, что дальше будет с Дюковским парком, который является памятником садово-паркового искусства местного значения.

Для возрождения парка необходимо разработать и утвердить проект содержания и реконструкции зеленой зоны. После чего депутатам предстоит выделить на это средства. Когда это случится — неизвестно, но, скорей всего, не в этом году.

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Напомним, Дюковский сад передали в аренду «Центру «Катюша»» в 2010 году, когда мэром был Эдуард Гурвиц. Компания обещала привести парк в порядок и поддерживать его; потом говорила о превращении в современную рекреационную зону, с гостиницей, торговым центром, катком, планетарием и парком динозавров. По итогу ничего этого сделано не было.

В новом выпуске на нашем Youtube-канале знаток Одессы Александр Отдельнов прогулялся по одесскому парку Победы и рассказал о нем много интересного .