Ключевые моменты:
- Россия снова атаковала Одеессу «шахедами» утром 10 ноября.
- Поврежден гражданский объект, на фасаде жилого дома возник пожар.
- Спасатели быстро ликвидировали возгорание, пострадавших нет.
Атака дронов по Одессе 10 ноября: загорелся жилой дом
Сегодня утром, 10 ноября, Одесса вновь подверглась атаке российских беспилотников. По данным местных властей, один из дронов повредил гражданский объект, что привело к возгоранию на фасаде четырехэтажного дома.
Пожарные службы оперативно прибыли на место и потушили огонь. Пострадавших среди жителей, по предварительным данным, нет.
Днем ранее, 9 ноября, россияне также атаковали Одессу дронами типа «шахед». Тогда в небе прогремели несколько взрывов — украинские силы ПВО сбили большинство целей, однако обломки повредили частные дома, гаражи и выбили окна в многоэтажке. В Приморском районе один из сбитых беспилотников упал прямо на тротуар.
