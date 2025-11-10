Ключевые моменты:

Россия снова атаковала Одеессу «шахедами» утром 10 ноября.

Поврежден гражданский объект, на фасаде жилого дома возник пожар.

Спасатели быстро ликвидировали возгорание, пострадавших нет.

Атака дронов по Одессе 10 ноября: загорелся жилой дом

Сегодня утром, 10 ноября, Одесса вновь подверглась атаке российских беспилотников. По данным местных властей, один из дронов повредил гражданский объект, что привело к возгоранию на фасаде четырехэтажного дома.

Пожарные службы оперативно прибыли на место и потушили огонь. Пострадавших среди жителей, по предварительным данным, нет.

Днем ранее, 9 ноября, россияне также атаковали Одессу дронами типа «шахед». Тогда в небе прогремели несколько взрывов — украинские силы ПВО сбили большинство целей, однако обломки повредили частные дома, гаражи и выбили окна в многоэтажке. В Приморском районе один из сбитых беспилотников упал прямо на тротуар.

