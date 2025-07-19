Ключевые моменты:

На 4-й станции Большого Фонтана в Одессе будет создан новый парк на площади 2 гектара с элементами азербайджанской культуры.

Проект реализуется на средства меценатов — азербайджанской диаспоры, при поддержке городских властей и местного бизнеса.

Детали проекта

По словам Геннадия Труханова, недавно состоялось обсуждение концепции, этапов реализации и источников финансирования проекта с представителями азербайджанской диаспоры. Инициатива будет носить меценатский характер. Руководитель общественной организации «Одесская диаспора азербайджанцев «Бирлик» Джалил Астанов отметил, что будущий парк станет подарком родному городу, созданным с любовью к Одессе и Азербайджану.

Городские власти полностью поддерживают эту инициативу. После встречи мэр вместе с представителями диаспоры выехали на место будущего парка и пообщались с местными жителями. Компания, которая возводит рядом жилой комплекс, также согласилась присоединиться к реализации проекта. Геннадий Труханов назвал эту инициативу примером настоящего взаимодействия громады, бизнеса и власти, а также еще одним доказательством того, что Одесса является многонациональным городом единения.

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