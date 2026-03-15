Ключевые моменты:

Экологи обследовали Днестр и Днестровский лиман после сообщения о загрязнении воды.

В пробах обнаружили незначительное превышение фосфатов и нефтепродуктов.

На реке установили боновые заграждения и усилили защиту водозабора Одессы.

Новых очагов загрязнения на данный момент не выявлено, ситуация под контролем.

Как сообщила в комментарии для «Суспільне.Одеса» начальница профильного отдела Ирина Мазалова, специалисты оперативно обследовали русло реки и Днестровский лиман. В местах обнаружения пятен были отобраны пробы воды. По предварительным данным, зафиксированы превышения по двум показателям: нефтепродуктам и фосфатам. Исследования по другим параметрам продолжаются. Размер обнаруженных пятен загрязнения составлял примерно около 6 метров в длину и до 70 метров в ширину.

Чтобы не допустить распространения загрязнения, подразделения ГСЧС установили боновые заграждения на русле реки. Дополнительные защитные конструкции также разместили в районе водозабора Одессы, чтобы загрязняющие вещества не попали в водозаборный канал.

В настоящее время новых очагов загрязнения не зафиксировано. Ситуация находится на постоянном контроле экологических служб и областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Напомним, после ракетно-дроновой атаки России на Днестровскую ГЭС в начале марта в водах Днестра обнаружили загрязнение техническими маслами. Масляные пятна сначала зафиксировали на участках реки в Винницкой области, после чего загрязнение начало распространяться вниз по течению. В связи с этим украинские службы начали проверку качества воды в районе водозабора, который обеспечивает Одессу питьевой водой, в селе Маяки и в Днестровском лимане.

Со временем загрязнение достигло территории Молдовы. Там власти усилили меры по ликвидации последствий: к работам привлекли специализированную технику, мобильные лаборатории и оперативные группы. Кроме того, в пострадавших районах временно запретили рыбалку.

Фото: Суспільне.Одеса