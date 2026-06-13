Ключевые моменты:

Цвет воды меняется из-за массового цветения микроводорослей и соли, а не из-за загрязнений.

Основной «художник» лиманов – водоросль Dunaliella salina, которая производит бета-каротин.

Красные и ржавые оттенки усиливают галофильные бактерии и археи, обитающие в соленой воде.

Почему вода в лиманах «ржавеет» и становится оранжевой

Мелкие соленые лиманы Нацпарка «Тузловские лиманы» выглядят как яркая картина: коричневые, кирпичные, иногда почти розовые воды. Как рассказал сотрудник парка, эколог Иван Русев, этот эффект создают живые микроорганизмы, а не химические отходы.

По его словам, водные пейзажи – это результат бурного развития специфических микроорганизмов, адаптировавшихся к жизни в надсоленой воде: Dunaliella salina и галоархеи типа Halobacterium.

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Dunaliella salina — обычно зелёная микроводоросль, но под сильным солнцем и при высокой температуре воды начинает размножаться массово. Для защиты от ультрафиолета она производит бета-каротин – пигмент, который делает морковь оранжевой. Когда миллиарды клеток «цветут» в воде, она приобретает оттенки от желто-коричневого до ярко-кирпичного или даже розового.

Кроме того, водоросль накапливает глицерин, чтобы выдерживать высокую соленость, что делает её почти невосприимчивой к давлению окружающей среды.

Также в воде лиманов обитают галофильные бактерии и археи — микроорганизмы, которые обожают соль. Они содержат красные и розовые пигменты (например, бактериородопсин), смешиваясь с зелёной и желтой базой воды, создавая визуальный эффект ржавчины или темного коричневого цвета.

«Впоследствии, когда вода прогреется еще сильнее, а концентрация соли из-за испарения станет экстремальной, коричневый цвет часто переходит в фантастический ярко-розовый или красный. Настоящая живая химическая лаборатория под открытым небом!» — говорит Иван Русев.

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