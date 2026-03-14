Ключевые моменты:

Молдова активизировала борьбу с загрязнением Днестра, которое движется вниз по течению и угрожает воде Одессы и региона.

Привлечена армия: техника, оперативные группы, временный лагерь в Курешнице Сорокского района для мониторинга и минимизации ущерба.

Введен запрет на рыбалку.

Как Молдова борется с загрязнением Днестра

Стало известно, что в Молдове развернута активная борьба с загрязнением реки Днестр, которое представляет риск не только для местных громад, но и для Украины.

Молдова обратилась к Механизму гражданской защиты ЕС за поддержкой европейских партнеров. Ожидается поставка оборудования для сбора и локализации нефтяных загрязнений, а также мобильных лабораторий для анализа качества воды. К работам привлекли военных и подразделения Минобороны. Соответственно, Национальная армия Молдовы отправила технику, персонал и оперативные группы для помощи местным и центральным органам.

Добавим, что военные обустроили временный лагерь в селе Курешница Сорокского района для координации действий. Они мониторят ситуацию в населенных пунктах, зависящих от воды Днестра, и минимизируют ущерб населению и экологии. К слову, если загрязнение распространится, оно угрожает питьевой воде Одессы и области. Кроме того, Агентство по охране окружающей среды запретило рыбалку от Наславчи до Дубоссарского водохранилища. Ограничение касается спортивной, любительской и рекреационной ловли и действует с 13 марта по 1 апреля 2026 года. Инспекция будет контролировать соблюдение, нарушители понесут ответственность по закону.

Напомним, загрязнение вызвано утечкой около 1,5 тонн технического масла после атаки на Днестровскую ГЭС в Украине. Пятна заметили в Винницкой области, и они двигаются вниз по течению. Украинские службы уже проверяют воду у одесского водозабора.