Ключевые моменты:

В Украине прошло первое заседание конкурсной комиссии по выбору инвестора для порта Черноморск;

К проекту уже проявили интерес более 40 портовых операторов и инвесторов из разных стран, что обещает высокую конкуренцию;

Проект государственно-частного партнёрства предусматривает вложение сотен миллионов долларов в модернизацию портовой инфраструктуры;

В результате Украина получит более $1,1 млрд поступлений в бюджеты и сохранит свыше тысячи рабочих мест.

Как сообщили в Министерстве развития громад и территорий, международные консультанты представили ключевые условия проекта государственно-частного партнёрства (ГЧП), этапы конкурсной процедуры и критерии отбора участников.

Запуск работы комиссии фактически стал стартом международного конкурса, который уже вызвал большой интерес у бизнеса. По данным министерства, к проекту уже проявили заинтересованность более 40 портовых операторов и инвесторов из разных стран, что обещает высокую конкуренцию и лучшие предложения для Украины.

Ожидается, что ГЧП в порту Черноморск станет крупнейшей инвестиционной сделкой в истории украинских портов: