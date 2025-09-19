Ключевые моменты:

  • В Украине прошло первое заседание конкурсной комиссии по выбору инвестора для порта Черноморск;
  • К проекту уже проявили интерес более 40 портовых операторов и инвесторов из разных стран, что обещает высокую конкуренцию;
  • Проект государственно-частного партнёрства предусматривает вложение сотен миллионов долларов в модернизацию портовой инфраструктуры;
  • В результате Украина получит более $1,1 млрд поступлений в бюджеты и сохранит свыше тысячи рабочих мест.

Как сообщили в Министерстве развития громад и территорий, международные консультанты представили ключевые условия проекта государственно-частного партнёрства (ГЧП), этапы конкурсной процедуры и критерии отбора участников.

По теме: Американские инвестиции помогут возродить крупнейший зерновой терминал в Одесском порту

комиссия

Запуск работы комиссии фактически стал стартом международного конкурса, который уже вызвал большой интерес у бизнеса. По данным министерства, к проекту уже проявили заинтересованность более 40 портовых операторов и инвесторов из разных стран, что обещает высокую конкуренцию и лучшие предложения для Украины.

Ожидается, что ГЧП в порту Черноморск станет крупнейшей инвестиционной сделкой в истории украинских портов: 

  • сотни миллионов долларов пойдут на модернизацию причалов и оборудования, 
  • государство получит более $1,1 млрд поступлений в бюджеты, 
  • сохранит свыше тысячи рабочих мест,
  • восстановит контейнерные перевозки до 250 тыс. TEU (условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств).

 

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме