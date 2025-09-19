Ключевые моменты:
- В Украине прошло первое заседание конкурсной комиссии по выбору инвестора для порта Черноморск;
- К проекту уже проявили интерес более 40 портовых операторов и инвесторов из разных стран, что обещает высокую конкуренцию;
- Проект государственно-частного партнёрства предусматривает вложение сотен миллионов долларов в модернизацию портовой инфраструктуры;
- В результате Украина получит более $1,1 млрд поступлений в бюджеты и сохранит свыше тысячи рабочих мест.
Как сообщили в Министерстве развития громад и территорий, международные консультанты представили ключевые условия проекта государственно-частного партнёрства (ГЧП), этапы конкурсной процедуры и критерии отбора участников.
По теме: Американские инвестиции помогут возродить крупнейший зерновой терминал в Одесском порту
Запуск работы комиссии фактически стал стартом международного конкурса, который уже вызвал большой интерес у бизнеса. По данным министерства, к проекту уже проявили заинтересованность более 40 портовых операторов и инвесторов из разных стран, что обещает высокую конкуренцию и лучшие предложения для Украины.
Ожидается, что ГЧП в порту Черноморск станет крупнейшей инвестиционной сделкой в истории украинских портов:
- сотни миллионов долларов пойдут на модернизацию причалов и оборудования,
- государство получит более $1,1 млрд поступлений в бюджеты,
- сохранит свыше тысячи рабочих мест,
- восстановит контейнерные перевозки до 250 тыс. TEU (условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств).