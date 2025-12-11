Ключевые моменты:

Правительство перенесло обязательное использование Prozorro для концессионных конкурсов до 2027 года.

Порт Черноморск смогут передать в концессию на 40 лет без открытого онлайн-аукциона.

Передача порта Черноморск в концессию без Prozorro

Правительство Украины приняло постановление, которым разрешило проводить концессионные конкурсы по крупным проектам без обязательного использования системы Prozorro. Речь идет о постановлении №1613 от 9 декабря. Это решение напрямую касается передачи в концессию порта Черноморск в Одесской области — конкурс по нему смогут провести в офлайн-формате, без обязательной электронной процедуры, и концессию могут предоставить на срок до 40 лет.

Ранее правила требовали, чтобы с 1 января 2025 года все концессионные конкурсы проходили исключительно через Prozorro. Система обеспечивает открытость, публикацию всех документов и прозрачный выбор инвестора.

Однако Кабмин перенёс вступление этой нормы в силу на два года — до 1 января 2027 года. Теперь конкурс можно провести без электронной торговой системы. Это делает процедуру менее публичной и позволяет выбирать инвестора без открытого онлайн-аукциона, что снижает уровень прозрачности и возможности общественного контроля.

