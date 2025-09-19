Ключевые моменты:

В экопарке «Нью Васюки» под Одессой появился первый в Украине лабиринт из ракушек рапанов;

Длина стен лабиринта составляет почти 500 метров, а площадь — свыше 900 квадратных метров;

Уникальный объект признан национальным рекордом.

Лабиринт из ракушек зарегистрировали как рекорд Украины

Уникальную локацию в экопарке «Нью Васюки» основатель проекта Василий Волошинов строил несколько лет, собирая ракушки со всех морских побережий. Об этом сообщила Лана Ветрова, руководительница национального реестра рекордов Украины.

Длина стен лабиринта составляет почти полкилометра, общая площадь — более 900 квадратных метров, а для его создания потребовалось свыше 134 тонн рапанов.

Национальный реестр рекордов Украины официально признал его «Первым лабиринтом из ракушек рапанов».

Напомним, 27 сентября в 12:00 Одесский зоопарк отпразднует свой 103-й день рождения. Запланирована торжественная программа с аниматорами, мастер-классами и праздничным концертом.

Читайте также: В Одессе в День Военно-морских сил курсанты установили национальный рекорд (фото, видео)