Ключевые моменты

В Одесском морском порту начали масштабный проект по восстановлению зернового терминала при поддержке американских инвесторов.

Комплекс с пропускной способностью 5 млн тонн в год позволит расширить экспортные возможности региона, создать около 150 рабочих мест.

Руководство терминалом возьмет на себя шведский бизнесмен Карл Стурен, что должно обеспечить внедрение современных стандартов управления и прозрачности.

Агентство регионального развития Одесской области подписало меморандум с компанией «Лаванда Терминал», основанной при участии инвестиционных фондов Argentem Creek Partners и Innovatus Capital. Об этом сообщает AgroReview.

Проект предусматривает возобновление работы одного из крупнейших зерновых комплексов Украины с пропускной способностью около 5 млн тонн в год, что существенно укрепит экспортные возможности юга страны и расширит логистические потоки.

Реализация инициативы создаст около 150 новых рабочих мест, привлечет значительный объем частного капитала в развитие портовой инфраструктуры и обеспечит дополнительные налоговые поступления.

Управлять терминалом будет шведский бизнесмен и Почетный консул Швеции в Одессе Карл Стурен, что открывает перспективы внедрения современных стандартов менеджмента и прозрачности.

В Агентстве регионального развития подчеркивают, что запуск терминала станет важным шагом для интеграции Одесского порта в глобальную логистическую сеть и усилит позиции украинского экспорта на мировом рынке.

