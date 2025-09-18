Ключевые моменты
- В Одесском морском порту начали масштабный проект по восстановлению зернового терминала при поддержке американских инвесторов.
- Комплекс с пропускной способностью 5 млн тонн в год позволит расширить экспортные возможности региона, создать около 150 рабочих мест.
- Руководство терминалом возьмет на себя шведский бизнесмен Карл Стурен, что должно обеспечить внедрение современных стандартов управления и прозрачности.
Агентство регионального развития Одесской области подписало меморандум с компанией «Лаванда Терминал», основанной при участии инвестиционных фондов Argentem Creek Partners и Innovatus Capital. Об этом сообщает AgroReview.
Проект предусматривает возобновление работы одного из крупнейших зерновых комплексов Украины с пропускной способностью около 5 млн тонн в год, что существенно укрепит экспортные возможности юга страны и расширит логистические потоки.
По теме: Порты Одесской области: как они работают во время войны и зачем они США? (видео)
Реализация инициативы создаст около 150 новых рабочих мест, привлечет значительный объем частного капитала в развитие портовой инфраструктуры и обеспечит дополнительные налоговые поступления.
Управлять терминалом будет шведский бизнесмен и Почетный консул Швеции в Одессе Карл Стурен, что открывает перспективы внедрения современных стандартов менеджмента и прозрачности.
В Агентстве регионального развития подчеркивают, что запуск терминала станет важным шагом для интеграции Одесского порта в глобальную логистическую сеть и усилит позиции украинского экспорта на мировом рынке.
Читайте также: В порту Черноморск запускают крупнейший инвестиционный проект — свыше тысячи рабочих мест