Ключевые моменты:
- Часть Одессы в пятницу, 19 сентября, осталась без света.
- Причина — плановые ремонтные работы энергетиков.
- Отключения коснулись абонентов Северного и Южного РЭС.
Северный РЭС
Работы до 17:00-20:00:
- 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 9-я линия 2-й Лиманчик,
- Вапняная, 45-75,
- Вапняное Селище, 17, 22-44,
- Атамана Головатого, 33-145,
- Наливная, 1,4,4а, Петренко, 21,
- Атамана Чепиги, 33,35, 104,
- Черноморского Казачества, 95-135,
- пер. Материальный, 1а-12,
- пер. Восточный, 1-25,
- пер. Ширяевский, 4, 12, 14, 16а, 16б, 18, 20, 22, 26,
- спуск Слободской, 18, 18и, 19, 30,
- 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я Садовая,
- Бардаха, 12,
- Большая Садовая, 1-52,
- Высокая, 1-20,
- Глаубермана, 1/ГАР-3, 11-17, 164;
- Донецкая, 1/1-25;
- Дорожная, 1-22,
- Ивахненко Петра, 81-90А;
- Керченская, 27-62б;
- Кишиневская, 2-24,
- Профессора Коровицкого, 115-151,
- Кошица Александра, 1-69,
- Капитана Кузнецова, 3-14,
- Летняя, 23-41, Луценко Ивана, 1,1а;
- Малая Садовая, 1-22,
- Мариупольская, 20-68Б,
- Неждановой, 30в-62а, 117-129,
- Озерная, 26-66,
- Осенняя, 1-12,
- Южная, 8,
- Похилая, 1-59в, 174,
- Светлая, 1-14,
- Узикова Станислава, 1-39,
- Украинская, 1-20,
- Хавкина, 64а-72,
- Чайкова, 1-71,
- Черноморского Казачества, 110, 110/221А, 110/337, 110/298а, 110/275, 110/274/1;
- Шептицкого, 1,3,5;
- Шполянская, 74-119;
- Штилева, 2-118,/а_с;
- С. Ядова, 58;
- дорога Южная, 1-73,
- дорога Николаевская, 65,
- пер. 1-й, 2-й, 3-й Дунаевского,
- пер. 1-й, 3-й Керченский,
- пер. 1-й Пересыпский, 8-14,
- пер. 2-й Деревообрабатывающий, 1-40,
- пер. 2-й Химический, 7,
- пер. 3-й Деревообрабатывающий, 1-91,
- пер. 3-й Керченский, 3,4,6;
- пер. 3-й Химический, 1-14,
- пер. 4-й Деревообрабатывающий, 2-17,50а,61;
- пер. 5-й Деревообрабатывающий, 2а-35;
- пер. Испанский, 1/корп.1,2,3;
- пер. Квантовый,1-27,
- пер. Одесский, 3,3а,5,7;
- пер. Ионы Отаманмького, 1-15,
- Украинской Леси, 10,12,20, 11,11А,
- просп. Князя Владимира Великого, 52,
- спуск 2-й Пересыпский, 1-23.
Южный РЭС
Работы до 20:00:
- Приморская, 2, 2а, 3/5, 4, 4а, 4б, 138а,
- Солнечная, 29,
- просп. Свободы, 88, 101А, 66, 66/с корпусами, 68, 68/корпусами, 72-82, 101/2, 103, 103Б, 103/корп.12,13,6, 103а, 105а