Отключения света

Ключевые моменты:

  • Часть Одессы в пятницу, 19 сентября, осталась без света.
  • Причина — плановые ремонтные работы энергетиков.
  • Отключения коснулись абонентов Северного и Южного РЭС.

Северный РЭС

Работы до 17:00-20:00:

  • 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 9-я линия 2-й Лиманчик,
  • Вапняная, 45-75,
  • Вапняное Селище, 17, 22-44,
  • Атамана Головатого, 33-145,
  • Наливная, 1,4,4а, Петренко, 21,
  • Атамана Чепиги, 33,35, 104,
  • Черноморского Казачества, 95-135,
  • пер. Материальный, 1а-12,
  • пер. Восточный, 1-25,
  • пер. Ширяевский, 4, 12, 14, 16а, 16б, 18, 20, 22, 26,
  • спуск Слободской, 18, 18и, 19, 30,
  • 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я Садовая,
  • Бардаха, 12,
  • Большая Садовая, 1-52,
  • Высокая, 1-20,
  • Глаубермана, 1/ГАР-3, 11-17, 164;
  • Донецкая, 1/1-25;
  • Дорожная, 1-22,
  • Ивахненко Петра, 81-90А;
  • Керченская, 27-62б;
  • Кишиневская, 2-24,
  • Профессора Коровицкого, 115-151,
  • Кошица Александра, 1-69,
  • Капитана Кузнецова, 3-14,
  • Летняя, 23-41, Луценко Ивана, 1,1а;
  • Малая Садовая, 1-22,
  • Мариупольская, 20-68Б,
  • Неждановой, 30в-62а, 117-129,
  • Озерная, 26-66,
  • Осенняя, 1-12,
  • Южная, 8,
  • Похилая, 1-59в, 174,
  • Светлая, 1-14,
  • Узикова Станислава, 1-39,
  • Украинская, 1-20,
  • Хавкина, 64а-72,
  • Чайкова, 1-71,
  • Черноморского Казачества, 110, 110/221А, 110/337, 110/298а, 110/275, 110/274/1;
  • Шептицкого, 1,3,5;
  • Шполянская, 74-119;
  • Штилева, 2-118,/а_с;
  • С. Ядова, 58;
  • дорога Южная, 1-73,
  • дорога Николаевская, 65,
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й Дунаевского,
  • пер. 1-й, 3-й Керченский,
  • пер. 1-й Пересыпский, 8-14,
  • пер. 2-й Деревообрабатывающий, 1-40,
  • пер. 2-й Химический, 7,
  • пер. 3-й Деревообрабатывающий, 1-91,
  • пер. 3-й Керченский, 3,4,6;
  • пер. 3-й Химический, 1-14,
  • пер. 4-й Деревообрабатывающий, 2-17,50а,61;
  • пер. 5-й Деревообрабатывающий, 2а-35;
  • пер. Испанский, 1/корп.1,2,3;
  • пер. Квантовый,1-27,
  • пер. Одесский, 3,3а,5,7;
  • пер. Ионы Отаманмького, 1-15,
  • Украинской Леси, 10,12,20, 11,11А,
  • просп. Князя Владимира Великого, 52,
  • спуск 2-й Пересыпский, 1-23.

Южный РЭС

Работы до 20:00:

  • Приморская, 2, 2а, 3/5, 4, 4а, 4б, 138а,
  • Солнечная, 29,
  • просп. Свободы, 88, 101А, 66, 66/с корпусами, 68, 68/корпусами, 72-82, 101/2, 103, 103Б, 103/корп.12,13,6, 103а, 105а

