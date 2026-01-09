Ключевые моменты:
- 9 января 2026 года — слабая магнитная буря G1.
- Риск для метеозависимых и пожилых людей.
- Солнечная активность: низкая; 14 вспышек C в сутки; 45 солнечных пятен.
Землю накроет слабая магнитная буря уровня G1
В общем, такие волнения могут вызвать мелкие сбои в энергосетях, изменить пути миграции птиц и животных, а также ухудшить самочувствие метеочувствительных и пожилых людей. Рекомендуем таким лицам быть внимательными к здоровью.
Прогноз на 9 января:
- Геомагнитное поле: от покоя до слабого шторма.
- Солнечная активность: низкая с шансом вспышек M-класса (45%) и X-класса (10%).
- Количество солнечных пятен: 45.
- Вероятность малого геомагнитного шторма: 35%.
- Вероятность большого шторма: 1%.
Напомним, что магнитные бури повышают риски сердечно-сосудистых проблем, поэтому предупреждение помогает избегать инфарктов и инсультов в такие дни.
