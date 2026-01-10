Ключевые моменты:

10 января ожидается магнитная буря средней интенсивности.

Такие бури могут вызывать головные боли, усталость и тревожность у некоторых людей.

Специалисты советуют соблюдать режим дня, пить воду и избегать стрессов, чтобы легче перенести бурю.

Магнитная буря 10 января: как она влияет на организм?

В субботу, 10 января, ожидается геомагнитная активность с К-индексом 4, что соответствует бурям средней интенсивности. Такие магнитные бури обычно легче переносятся, чем более сильные, но всё равно могут повлиять на самочувствие.

Магнитная буря возникает из-за вспышек и взрывов на Солнце, когда выбрасывается большое количество энергии. Поток заряженных частиц, таких как протоны и электроны, движется в сторону Земли и вызывает возмущения в магнитосфере планеты. Эти возмущения и называют магнитными бурями.

Для оценки силы магнитных бурь используется К-индекс. Показатели от 1 до 4 считаются слабыми, и часто такие бури практически не ощущаются. Показатели от 5 и выше могут повлиять на самочувствие людей и вызвать сбои в работе связи, спутников и навигации.

Как магнитные бури влияют на здоровье?

Во время магнитных бурь в атмосфере изменяется давление, что может вызвать:

Головные боли,

Сонливость и усталость,

Тревожность и стресс.

Хотя специфического лекарства от магнитных бурь нет, симптомы можно облегчить с помощью привычных методов: правильного питания, режима сна и отдыха.

Как поддержать организм во время магнитной бури?

Соблюдайте режим дня: высыпайтесь, питайтесь сбалансировано.

Ограничьте острые, соленые и жирные блюда, исключите алкоголь и уменьшите потребление кофе.

Пейте больше воды и травяных чаев.

Минимизируйте стрессы и конфликтные ситуации.

Тем, кто страдает хроническими заболеваниями, специалисты советуют:

Больше отдыхать.

Иметь под рукой необходимые медикаменты.

Прогулки на свежем воздухе и легкая физическая активность помогут улучшить самочувствие.

