Ключевые моменты:

Прогноз на 11 января: Геомагнитная активность будет снижаться, но высокий уровень будет длиться часть суток.

Эффекты бури с 10 января еще будут ощущаться.

Риски бури: головные боли, головокружение, усталость, раздражительность, колебания давления.

Какие прогнозы на 11 января

В воскресенье, 11 января, геомагнитная активность начнет снижаться, но высокий уровень может удерживаться часть суток. Эффекты бури, которая стартует накануне, еще будут ощущаться, хоть и меньшей силой.

Синоптики космической погоды прогнозируют полное успокоение магнитосферы только после выходных.

Риски сильных магнитных бурь возникают из-за столкновения солнечного ветра с магнитосферой Земли. Возможны сбои в спутниковой связи, навигации и радиосигналах, редко – короткие технические проблемы. Метеозависимые могут ощущать ухудшение здоровья: головные боли, головокружение, усталость, раздражительность, скачки давления.

