Ключевые моменты:

  • В Одессе и области 15 апреля ожидается переменная облачность без осадков.
  • Температура в Одессе днем до +15°C, в области местами до +18°C.
  • Ночью в области возможны заморозки до -3°C на почве.
  • Местами утром возможна дымка и ограниченная видимость.

Прогноз погоды в Одессе на 15 апреля

В Одессе завтра переменная облачность. Без осадков.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 4-6 °С тепла, днем 13-15 °С.

Также напомним, что завтра в связи с очередными плановыми ремонтными работами на электросетях два района Одессы останутся без света на весь день.

Прогноз погоды в Одесской области на 15 апреля

По Одесской области в среду ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6°С тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-3°С, днем 13-18°С.

На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

Фото Марии Котовой

