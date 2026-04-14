Ключевые моменты:
- В Одессе и области 15 апреля ожидается переменная облачность без осадков.
- Температура в Одессе днем до +15°C, в области местами до +18°C.
- Ночью в области возможны заморозки до -3°C на почве.
- Местами утром возможна дымка и ограниченная видимость.
Прогноз погоды в Одессе на 15 апреля
В Одессе завтра переменная облачность. Без осадков.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 4-6 °С тепла, днем 13-15 °С.
Также напомним, что завтра в связи с очередными плановыми ремонтными работами на электросетях два района Одессы останутся без света на весь день.
Прогноз погоды в Одесской области на 15 апреля
По Одесской области в среду ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 1-6°С тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-3°С, днем 13-18°С.
На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Фото Марии Котовой
