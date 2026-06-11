Ключевые моменты:

12 июня в Одессе и Одесской области ожидается переменная облачность и теплая погода.

Во второй половине дня синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы.

Погода в Одессе

В Одессе ожидается переменная облачность. Ночью существенных осадков не прогнозируется, однако после обеда возможен кратковременный дождь с грозой. Ветер ночью и утром будет южным со скоростью 5-10 м/с, а днем ​​сменит направление на северо-западное и усилится до 9-14 м/с. Во время грозы возможны шквалы до 15–20 м/с.

Температура воздуха ночью будет 16–18°С, днем ​​воздух прогреется до 23–25°С.

Погода в Одесской области

На территории области будет преобладать переменная облачность. Ночью без существенных осадков, а днем ​​синоптики прогнозируют кратковременные дожди, местами значительные, с грозами.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 14 до 19°С, а днем ​​будет 23–28°С. Ветер будет обладать теми же характеристиками, что и в Одессе: во второй половине дня ожидается его усиление и шквалы во время гроз.

Водителям следует быть внимательными: ночью и утром на отдельных участках дорог области возможна дымка с видимостью 1–2 километра.

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