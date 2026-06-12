Ключевые моменты:

13 июня в Одессе и области ожидается переменная облачность.

Ночью возможен кратковременный дождь, днем ​​без существенных осадков.

На дорогах области видимость добра, осложнений для движения не предсказывают.

Погода в Одессе

В субботу, 13 июня, жителей Одессы и области ожидает комфортная летняя погода. В Одессе переменная облачность. Ночью пройдет кратковременный дождь, а днем ​​погода будет без осадков. Ветер северо-западный, 9–14 м/с, поэтому местами будет ощущаться прохлада. Температура воздуха ночью составит 14-16 градусов тепла, днем ​​воздух прогреется до 21-23 градусов.

Погода в Одесской области

По области прогнозируется переменная облачность и кратковременный дождь в ночное время. Днем существенных осадков не ожидается. Температура ночью будет колебаться от 12 до 17 градусов, а днем ​​будет от 20 до 25 градусов тепла.

На дорогах Одесской области видимость будет хорошей, поэтому погодные условия не должны усложнить движение транспорта.

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