Ключевые моменты:
- 13 июня в Одессе и области ожидается переменная облачность.
- Ночью возможен кратковременный дождь, днем без существенных осадков.
- На дорогах области видимость добра, осложнений для движения не предсказывают.
Погода в Одессе
В субботу, 13 июня, жителей Одессы и области ожидает комфортная летняя погода. В Одессе переменная облачность. Ночью пройдет кратковременный дождь, а днем погода будет без осадков. Ветер северо-западный, 9–14 м/с, поэтому местами будет ощущаться прохлада. Температура воздуха ночью составит 14-16 градусов тепла, днем воздух прогреется до 21-23 градусов.
Погода в Одесской области
По области прогнозируется переменная облачность и кратковременный дождь в ночное время. Днем существенных осадков не ожидается. Температура ночью будет колебаться от 12 до 17 градусов, а днем будет от 20 до 25 градусов тепла.
На дорогах Одесской области видимость будет хорошей, поэтому погодные условия не должны усложнить движение транспорта.
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