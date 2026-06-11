Ключевые моменты:
- Гроза и шквалы 15–20 м/с продлятся до конца дня.
- Одесситов просят ограничить поездки и передвижение по городу.
- На побережье растет минная опасность.
Гроза и шторм в Одессе 11 июня
В ближайшие часы 11 июня в Одессе и Одесской области ожидаются грозы, сильный ветер и порывы до 20 м/с. По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, объявлен I уровень (желтый) метеоопасности. Такая погода сохранится до конца дня.
Мэрия города просит жителей и гостей быть предельно осторожными:
- по возможности оставаться дома и ограничить перемещения;
- не парковать машины под деревьями и линиями электропередач;
- внимательно передвигаться по улицам, особенно под деревьями.
Минная опасность на побережье
Шторм в Черном море повышает риск срыва морских мин с якорей. Они могут дрейфовать вдоль побережья и прибиваться к пляжам. Находиться в прибрежной зоне крайне опасно — даже малейшее воздействие на мину может привести к взрыву.
Если вы заметили мину или предмет, похожий на неё:
- не трогайте и не перемещайте;
- немедленно сообщите в полицию по номеру 102.
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