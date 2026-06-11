Ключевые моменты:

Гроза и шквалы 15–20 м/с продлятся до конца дня.

Одесситов просят ограничить поездки и передвижение по городу.

На побережье растет минная опасность.

Гроза и шторм в Одессе 11 июня

В ближайшие часы 11 июня в Одессе и Одесской области ожидаются грозы, сильный ветер и порывы до 20 м/с. По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, объявлен I уровень (желтый) метеоопасности. Такая погода сохранится до конца дня.

Мэрия города просит жителей и гостей быть предельно осторожными:

по возможности оставаться дома и ограничить перемещения;

не парковать машины под деревьями и линиями электропередач;

внимательно передвигаться по улицам, особенно под деревьями.

Минная опасность на побережье

Шторм в Черном море повышает риск срыва морских мин с якорей. Они могут дрейфовать вдоль побережья и прибиваться к пляжам. Находиться в прибрежной зоне крайне опасно — даже малейшее воздействие на мину может привести к взрыву.

Если вы заметили мину или предмет, похожий на неё:

не трогайте и не перемещайте;

немедленно сообщите в полицию по номеру 102.

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