Ключевые моменты:

За период с 26 января по 16:00 27 января 2025 года в Одессе упали 69 деревьев.

Коммунальщики распиливают и вывозят поваленные деревья в усиленном режиме.

В первую очередь расчищаются дороги, тротуары и подъезды к социальным объектам.

Последствия непогоды в Одессе

В результате непогоды, которая сковала Одессу льдом, зафиксировано падение 69 деревьев. Такие данные озвучили в мэрии по состоянию на 16:00 27 января 2025 года. При этом информация продолжает поступать и может обновляться.

На ликвидации последствий работают специалисты коммунального предприятия «Горзелентрест». Озеленители оперативно распиливают поваленные деревья и организовывают их вывоз.

В приоритетном порядке коммунальные службы освобождают дороги, автомагистрали, пешеходные зоны, а также подъезды к социально значимым объектам — больницам, школам и другим учреждениям.

На данный момент основные работы почти завершены, однако городские службы продолжают мониторинг ситуации.