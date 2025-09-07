Ключевые моменты:

В результате дроновой атаки в ночь на 7 сентября в Одессе пострадал ботанический сад университета им. И.И. Мечникова – разрушены теплицы;

Дирекция сада просит одесситов помочь спасти уцелевшие растения;

Волонтеров ждут 8–10 сентября на Французском бульваре, 48/50.

О этом сообщили сегодня на странице Ботсада в Facebook.

«Друзья, у нас беда. Сегодня был прилет. Пострадали теплицы. Будем просить о помощи. Нужно собрать стекло и отобрать уцелевшие растения. Собираемся завтра в 10:00», – с такой просьбой обратилась к неравнодушным одесситам директор сада Людмила Левчук.

Позже на странице Одесского университета уточнили, что все желающие и имеющие возможность помочь Ботсаду могут прийти сюда не только в понедельник, но и во вторник и среду, 8, 9 и 10 сентября с 12:00 до 17:00 часов по адресу: Французский бульвар 48/50.

С собой необходимо иметь перчатки для защиты рук, а также желательно быть в закрытой обуви с плотной подошвой.

Ранее Одесский ботсад серьезно пострадал в результате российской ракетной атаки 25 марта 2024 года. Тогда взрывной волной также были разрушены теплицы, выбиты окна и двери зданий.

Как сообщалось, в ночь на воскресенье, 7 сентября, Россия нанесла очередной ракетно-дроновый удар по Одессе и Одесскому район. В результате этой атаки пострадали три человека. Были повреждены ряд жилых домов и объектов инфраструктуры. «Досталось» и одесскому Дворцу спорта на проспекте Шевченко.